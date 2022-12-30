Çürük raporu olan hakem! Fenerbahçe başkanı Ali Koç: Ne hakem hatası memleket meselesi bu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ali Koç, "Dünkü maçta nizami bir gol iptal edildi. Erden Timur 'kıyamet kopartılıyor' dedi. Evet kopartılıyor çünkü bu herkesi etkileyen bir olay. Herhangi bir hakem hatası değil. Ne hakem hatası ya memleket meselesi bu. Belki bahis şikesi dönüyor burada" diye konuştu.

Abone ol

Dün oynanan ve Galatasaray'ın Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta Sivas'ın iptal edilen golünün yankıları sürüyor. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, tartışılan o pozisyonun ardından basın toplantısı düzenleyerek bomba açıklamalar yaptı.

Ali Koç, "Dün geceki maçtan sonra endişelerimiz tavan yaptı, zirve yaptı. Hakem hatası, şampiyonluk yarışındaki diğer takımlara da dezavantaj sağlamıştır. Sivasspor'a ve onların rakiplerine de dezavantaj sağlamıştır. Bu iki takımı ilgilendiren durum değil." diye konuştu.

Ali Koç'un açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"TFF'nin kronik hakem sıkıntısını gidermek için samimi şekilde çalıştığını ve yeni metotlar getirdiğini, yeni testler getirdiğini, bir dönüşüm olduğunu ancak bu dönüşümün başarılı olması için MHK'nın da aynı yolda yürümesi gerektiğini söylemiştim."

"Bu bir ekip işi olduğu için, zorluk derecesi bu kadar yüksek olan bir maça Halil Umut Meler ve uzun süredir birlikte maç yönetmediği yardımcı hakemini atamak garip. Biz bu iki ismin en son ne zaman beraber maç yönettiğini bulamadık."

"Serkan Çimen için açıklama yaptık. Trabzonspor maçında bir hakem hatası olduğunu söylemiyorum ancak bunu yapmak garip. 46 yardımcı hakem var, böyle bir maça hangi hakem atanmasın diye sorulsa, Serkan Çimen çıkar."

Hakem atamasındaki o maddeye vurgu yaptı: Raporu hakem değil başkaları giriyor

"Federasyona gittik. Bize çok güzel bir sunum yaptılar. Kriterleri anlattılar, nasıl hakem ataması yapıldığını gösterdiler. Hakem-takım ilişkisi kriteri var. Hakem bir takımın maçına görevlendirilmek istemiyorsa, o takımın hiçbir maçına görevlendirilemez maddesi var."

"Arda Kardeşler ve Erce Kardeşler örneği var... Yaşar Kemal Uğurlu'nun ise Adana Demirspor ve Trabzonspor maçına atanmak istemediği söylendi. Bu durumu araştırdık, böyle bir şey yok. Anladığımız şu, bu raporu hakem değil başkaları giriyor."

"Yakın zamanda FIFA listeleri çıktı. Bunda da tuhaflık var. Erkan Zengin diye bir hakem var. Orta hakem olarak ligde maçını bulamadık. Kayserispor-Galatasaray maçında vahim bir hata yapıyor, uzun süre maç alamıyor. Ancak bu arkadaşımız FIFA VAR listesine alınıyor."

"Çürük raporu olan kişi nasıl hakemlik yapabiliyor"

"Erkan Özdamar'ın askerlikle alakalı çürük raporu var. Birinin askere gitmekle alakası fiziki bir problemi varsa ki herkesin olabilir... Bu hakem nasıl hakemlik yapabiliyor? Dün 12 km üzerinde koştu. Bu iyi rakam. Bu arkadaşımız sezon başındaki hakemlik testini geçemiyor ve sakat olduğu ifade ediliyor."

"Bu hakem de 4 maç yönettikten sonra FIFA listesine alınıyor. MHK'deki arkadaşlar sevdikleri ya da yönlendirebilecekleri hakemi öne mi çıkarıyorlar? Bundan tam emin değilim. Bunu sistemdeki gariplikleri belirtmek için anlatıyorum."

"Hakemlerin haksız yere performansı ödüllendiriliyor ve bu diğer hakemlere bilinçaltında bir mesaj veriyor."

"Hakem NKoudou'yu atamıyor" "Beşikaş'ın maçında hakem NKoudou'yu atamıyor. Bütün otoriteler harekete kırmızı kart yorumu getiriyor. Ali Palabıyık, Galatasaray maçında hata yapıyor, haftalarca maç alamıyor. Yasin Kol, Beşiktaş maçında hata yapıyor, sadece 3 maç görev alabiliyor." "Attila Karaoğlan, N'Koudou'yu atamıyor. VAR'a çağrılıyor yine atamıyor. Bunun takımlarla alakası yok. Cezalarınızda eşit davranmazsanız, bu bilinçaltı durumları oluşur ve bilinçaltları ağır şekilde kirlenir." "Biz Fenerbahçe olarak hakem atamalarının MHK Başkanı'nın iki dudağı arasında olmasına dibine kadar karşıyız."

"Bilinçaltı kirletilme etkisi"

"Hakemlerde Ali Palabıyık, Yasin Kol etkisi var. Bilinçaltı kirletilme etkisi. Ali Palabıyık, G.Saray maçında hata yapıyor, uzun süre maç alamıyor. Yasin Kol, Beşiktaş maçında hata yapıyor, bu sene 3 maç alabiliyor. Bu arkadaşın devrede Süper Lig hakemliği bitirilecek."

"Bu düzenin bu hale gelmesinde ana aktör olan insanlarla gereken dönüşümü gerçekleştiremezsiniz. Sen yapay zekaya şu hakem şu maça atanmayacak diye koyuyorsan ve hakemin bundan haberi yoksa, yapay zeka nasıl düzgün çalışabilir?"

"Nizami bir gol iptal edildi"

"Dün nizami bir gol iptal edildi. Kimse nedenini bilmiyor. Dünkü olayı, Türk futbolunun geleceği için büyük bir fırsat olarak görüyorum. Daha 15. haftadayız, bunu düzeltecek vaktimiz var. Dünkü olaylardan ders alıp doğru adımları atarsak, bu düzelebilir."

"Ne hakem hatası, memleket meselesi"

"Erden Timur, 'Kıyamet koparılıyor' dedi. Evet koparılıyor. Size ne oluyor diyemezsiniz çünkü biz de yarıştayız. Tüm takımlar yarışın içinde. Biz buraya sırf bu olay için çıkmadık, kasım ayında 3 defa konuşmamıza rağmen bu olay yaşandığı için buradayız."

"Yıllar önce Aziz Yıldırım 'memleket elden gidiyor' demişti"

"Yıllar önce Aziz Yıldırım, 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' demişti. Ben de 'Ne hakem hatası, memleket meselesi' diyorum. Bu işin arkasında başka şeyler olabilir. Bugüne kadar dünkü gibi kimsenin bilmediği bir olay yaşandı mı? İstisnasız kimse bilmiyor. Eski futbolcular, hakemler, muhabirler... 1-2 tane şaibeli gazeteci olaya değinmemişler bile, onları bir kenara koyuyorum."

"Seçim var, belki ülkeyi karıştırmak istiyorlar"

"Futbol dışı olaylar var mı? Buna bakmamız lazım. Aziz Yıldırım "Ne şikesi, memleket meselesi" dedi. Bu hakem hatası değil, memleket meselesi. Belki bahis işi var. Seçim var, belki ülkeyi karıştırmak istiyorlar. Bu hata değil!"

"Bugüne kadar dünkü gibi kimsenin bilmediği bir olay yaşandı mı? İstisnasız kimse bilmiyor. Eski futbolcular, hakemler, muhabirler... 1-2 tane şaibeli gazeteci olaya değinmemişler bile, onları bir kenara koyuyorum."

"Sivasspor cephesiyle konuştum"

"Orta hakem faul şüphesiyle VAR'a gitti, ofsaytla geri döndü. Emin misin diyeceksiniz. Evet eminim, Sivasspor cephesiyle konuştum. Hakem onlara ofsayt demiş."

"Çizgi yanlış çizildi, yanlış çizildiği fark edilince geri dönüş olmadı iddiası var. Böyle bir şey varsa maç iptal edilir. Kural olarak demiyorum, vicdan olarak diyorum."​

"Bizim Göztepe maçımızda bu kadar uzun VAR incelemesi olmuştu. Yaklaşık 4 dakikaydı. Dünkü 5 dakika incelendi. Bugüne kadar hangi VAR incelemesinde hakemin elinde kaleme benzer bir objeyle bir şeyler yaptığını gördük? Dünkü maçta yaşanan olay herhangi bir olay değil."

"Ne önlem alınacak bekliyoruz"

"Hakem hataları olacaktır, ancak böylesi başka seviyede bir hata. Ne ceza verilecek, ne önlem alınacak ve ne kararlar verilecek bekliyoruz."

"Bu yapılanlar hepimizi birbirimize düşürecek."

"Biz bir iddiada bulunursak arkasında bulunuruz. Dolayısıyla biz tespitte bulunuyoruz, bu tespite yanlış diyen varsa da soru-cevap kısmında sonuna kadar beni zorlayın. Bizde çanak soru olmaz. Biraz önceki toplantıda neredeyse Galatasaray mağdur oluyordu."

"Sivasspor en büyük mağdur, dünkü açıklamalarına çok büyük saygı duyuyorum. Çok daha fazla şey söyleyebilirlerdi ancak olgun davrandılar ve federasyondan açıklama istediler."

"Bizim her yerde elimiz yok. Bize daha önce VAR kayıtları da verilmedi. İnşallah soru işaretlerini giderecek açıklama yapılır."

"Federasyonun niyetini burada göreceğiz"

"Ben dünkü durumu çok büyük bir fırsat olarak görüyorum. Şu ana kadar niyetinden şüphe etmediğim federasyonun, gerçek anlamda niyetini burada göreceğiz."

"Federasyon iyi niyetli ancak tecrübeli değil"

"Yapay zeka sistemi yeni bir sistem. Bu sistemi koymak bile federasyonun niyetini gösteriyor. Federasyonumuz iyi niyetli ancak tecrübeli değiller. Fakat getirilen sistem doğru işlerse, büyük fayda getirir. Bizim şüphemiz, verilerin manipüle edildiği."

"Yan hakemlerin atamasını bize göstermediler. Niye göstermediler bilmiyorum. Niyet iyi, yeni sistem uygulanmak isteniyor ancak yapay zeka diye de her şey doğru olacak diye bir şey yok. Toplum bilgilendirilmeli."

"Her derbi öncesi soru işaretleri ve kuşkular var. Bu seferki, oluş şekli açısından iyi olmadı. İnşallah derbiye hiçbir etki yapmaz."

"Ne kadar çok kulüp konuşursa, ne kadar çok kulüp samimi olarak değişiklik isterse ancak o zaman düzelebiliriz. İnşallah yaşananların derbi atmosferine olumsuz bir etkisi olmaz."

"TFF, yabancı hakem getirilmesi talebini reddetti"

"Yabancı hakem konusu defalarca Kulüpler Birliği'nde ve TFF'de konuşuldu. Araştırmalar yapıldı. Suudi Arabistan ve Yunanistan dışında kullanan yok. TFF, yabancı hakem getirilmesinin Türk hakemlerin moralini bozacağı gerekçesiyle bu talebi reddetti."

"Erden Timur'un aldığı cezayla alakalı benim ahkam kesmemin bir anlamı yok. Sokak tabiriyle 'Ağlamayana mama yok' diyebiliriz. İlk dönemlerde acemiydik ancak son dönemlerde yoğurt yiyişimiz değişti."

"Haklı olmak değil, haklı kalmak önemli. İyi niyetli olmak değil, iyi niyetli olduğuna inanılması önemli."

"TFF, bize Trabzonspor maçından önce ziyaret gerçekleştirecekti ancak biz maçtan sonra olsun, yanlış anlaşılmasın dedik. Algı olarak çok yanlış yerlere gitti. İnşallah ocak ayının ilk haftasında görüşeceğiz."

"Bize de birkaç tane kırmızı kart verildi ancak sesimizi çıkarmadık. Dün bir kart olayı var, bunu Valencia yapsa ne olurdu? Adam Valencia'yı görmeden attı. Eğer bu olaylar sokağa inerse, kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışıyorlar."

"Özgüç Türkalp derhal emekli olmalı"

"Özgüç Türkalp, bir an önce hakem sisteminden çıkarılmalı. Dünkü maçın sorumlusu tamamen o. Derhal emekli olmalı.

"İyilik kazanacaksa ilk Fenerbahçe kazanır"

"Bu ligi covid durduramadı, Erden Timur mu durduracak? Erden beyi çok iyi tanımıyorum. Ne kadar çabaladığını, uğraştığını biliyorum. İyilik kazansın dedi. Ben de her zaman bundan bahsediyorum. Çocuklarıma bunu öğretiyorum. Ancak iyilik kazanacaksa, ilk Fenerbahçe kazanır."