BIST 5.555
DOLAR 18,72
EURO 19,96
ALTIN 1.095,64
HABER /  GÜNCEL

Bakan "Hayırlı, bereketli olsun" diyerek duyurdu! Paralar hesaplara bugün yatıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan "Hayırlı, bereketli olsun" diyerek duyurdu! Paralar hesaplara bugün yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını belirtti. Kirişçi "Hayırlı ve bereketli olsun." dedi.

Abone ol

 Bakan Kirişci tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Kirişci, "79 milyon 164 bin liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Böylelikle 2022 yılında toplam 40,4 milyar lira destekleme ödemesini gerçekleştirmiş olduk. Hayırlı ve bereketli olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Kirişci, bugün yatırılan desteklerin 65 milyon 639 bin lirasının kırsal kalkınma yatırımları desteği, 13 milyon 525 bin lirasının da TMO alım prim desteği olduğunu kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Ali Erbaş Ayasofya'da cuma hutbesini kılıçla okudu bir bölümünü İngilizce söyledi
Ali Erbaş Ayasofya'da cuma hutbesini kılıçla okudu bir bölümünü İngilizce söyledi
Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş başından vurularak öldürüldü
Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş başından vurularak öldürüldü
AK Parti 'kaset ahlaksızlığı'nı affetmedi! Tuzla Belediye Meclis üyesi ihraç ediliyor
AK Parti 'kaset ahlaksızlığı'nı affetmedi! Tuzla Belediye Meclis üyesi ihraç ediliyor
Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni değişti
Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni değişti
Hulusu Akar'dan 'Erdoğan ve Esad bir araya gelecek mi?' sorusuna yanıt
Hulusu Akar'dan 'Erdoğan ve Esad bir araya gelecek mi?' sorusuna yanıt
SGK kuyruğundaki vatandaş: Sabaha kadar da beklerim
SGK kuyruğundaki vatandaş: Sabaha kadar da beklerim
Az kalsın canından oluyordu! Önce aracın üzerine çıktı sonra kavga etti yanındaki kadın ise...
Az kalsın canından oluyordu! Önce aracın üzerine çıktı sonra kavga etti yanındaki kadın ise...
Çavuşoğlu 'sonu sizin için hiç iyi olmaz' dedi Yunan basını ABD'ye sığındı
Çavuşoğlu 'sonu sizin için hiç iyi olmaz' dedi Yunan basını ABD'ye sığındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brezilyalı futbolcu Pele için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brezilyalı futbolcu Pele için taziye mesajı
Can Dündar 'Terörden Arananlar Listesi'ne girdi! FETÖ'den aranıyor! İhbar edene 500 bin TL ödül var
Can Dündar 'Terörden Arananlar Listesi'ne girdi! FETÖ'den aranıyor! İhbar edene 500 bin TL ödül var
Cinsel içerikli görüntülerle şantaj! 'Yardım' diyerek para istedi...
Cinsel içerikli görüntülerle şantaj! 'Yardım' diyerek para istedi...
Şaka olsun diye tokat attı cinayetle bitti
Şaka olsun diye tokat attı cinayetle bitti