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Kendini böyle tanıtmış! İhbar ettiler ofisinde gözaltına alındı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kendini böyle tanıtmış! İhbar ettiler ofisinde gözaltına alındı

ORDU'nun Altınordu ilçesinde "sahte psikolog" hakkında soruşturma başlatıldı. Diploması olmadan ve ruhsatsız ofisinde danışanlarına hizmet veren "sahte psikolog" tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi üzerinden gelen ihbar üzerine, kendini psikolog, psikolojik danışman, aile danışmanı gibi tanıtan E.E. ile ilgili soruşturma başlattı.

Diploması olmadan ve ruhsatsız ofisinde danışanlarına hizmet veren 44 yaşındaki E.E, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

E.E, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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