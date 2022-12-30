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Aydın'da dönerci dükkanında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Aydın'da dönerci dükkanında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

AYDIN'da bir dönerci dükkanında patlama meydana geldi ardından yangın çıktı. Alevler kontrol altına alınırken Vali Hüseyin Aksoy, patlamada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Aydın'dan facia haberi geldi. Nazilli ilçesi Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerindeki Uzun Çarşı’da bulunan bir dönerci dükkanında patlama yaşandı.

Patlama sesini duyan bölgedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, iş yerinde yükselen alevlere müdahale etti.

Vali açıkladı: 7 kişi öldü

Alevler kontrol altına alınırken Aydın Valisi Hüseyin Aksoy meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralılardan birinin durumu ağır.

Patlamanın sebebi

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, patlamanın ilk belirlemelere göre tüp değişimi sırasında olduğunu söyledi.

Kahreden detay: Ölenlerden 3'ü çocuk

Öte yandan patlamanın meydana geldiği "Ekrem Coşkun" adlı dönerci dükkanının hemen yanında AK Parti'nin Nazilli ilçe Başkanlığı da bulunuyor. AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak'ın patlamaya ilişkin verdiği bilgi herkesin yüreğini yaktı. Abak, ölenlerden 4'ünün kadın 3'ünün ise çocuk olduğunu ifade etti.

Bakan Bozdağ'dan açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 7 kişinin can verdiği patlamaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığını söyledi. Hayatını kaybedenlerin ailesine bağsağlığı dileyen Bakan Bozdağ, "Aydın/Nazilli'de bir restoranda meydana gelen tüp patlaması sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet,ailelerine başsağlığı ve sabır,yaralılara acil şifalar diliyorum. Nazilli'ye ve Nazilli'de yaşayan vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun." dedi.

Patlamaya sebebiyet veren 1 kişi gözaltında

Bozdağ, " Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı patlama hakkında adlî soruşturma başlatmıştır. Soruşturma için Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, üç cumhuriyet savcısı görevlendirmiştir. Olay bütün yönleriyle soruşturulacaktır. Patlamaya sebebiyet verdiği iddia edilen kişi gözaltına alınmıştır. Rabbimiz, insanımıza ve ülkemize böylesine acı hadiseleri bir daha yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

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