Müge Anlı'daki sapık Sinan Sarıdoğan'la ilgili yeni iddialar mide bulandırdı! Müge Anlı çıldırdı

Annemin göğsünü morartana kadar sıktı

Bir başka izleyici ise şu kan dondurucu iddialarda bulundu: "Bu Sinan bozuntusu benim annem diyaliz ve kanser hastası. Yolda giderken annem buna acıdı tost almak istedi. Büfeye giden ve tost bekleyen 65 yaşındaki annemin göğsünü morartana kadar sıkıyorsun."