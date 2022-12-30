Müge Anlı'daki sapık Sinan Sarıdoğan'la ilgili yeni iddialar mide bulandırdı! Müge Anlı çıldırdı
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te milleti çileden çıkaran sapık Sinan Sarıdoğan'la ilgili yeni iğrençlikler ortaya çıktı. Müge Anlı "Sayın savcım ben de İstanbul'da Sinan'ın sorumluluğunu alabilecek durumda değilim. Lütfen resen gözaltına alın bu adamı" çağrısı yapmak zorunda kaldı...
Müge Anlı'daki sapık Sinan Sardoğan'la ilgili çıldırtan iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Kaybolan Arife Gökçe olayının baş şüphelisi Sinan Sardoğan'la ilgili ortaya çıkanlar izleyicileri dehşete düşürdü. Yaşlı ve hasta bir kadını sıkıştırıp morartana kadar göğüslerini sıktığı ve dudaklarını morarttığı ortaya çıktı. Müge Anlı savcılara canlı yayında çağrı yaptı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Arife Gökçe'nin kaybında şüphelerin odağında olan Sinan Sardoğan'ın taciz ettiği kadınlardan ihbar yağdı. Belli bir yaşın üstündeki birçok kadını taciz eden Sinan'la ilgili gelen son ihbarlar herkesi çileden çıkardı.
İki kamyonun arasında pantolonunu indirip
İsmini vermek istemeyen bir izleyici, "İki kamyonun arasına geçti bu adam affedersiniz pantolonunu indirip cinsel organıyla hareketler yaptı. O adam kesinlikle bu adam, eminim. Üzerindeki kıyafetler bile hemen hemen aynı tarz. O gün korktum kaçtım direkt." dedi.
Annemin göğsünü morartana kadar sıktı
Bir başka izleyici ise şu kan dondurucu iddialarda bulundu: "Bu Sinan bozuntusu benim annem diyaliz ve kanser hastası. Yolda giderken annem buna acıdı tost almak istedi. Büfeye giden ve tost bekleyen 65 yaşındaki annemin göğsünü morartana kadar sıkıyorsun."