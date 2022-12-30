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Doğalgaz ana boru hattı delindi: Kütahya'da facianın eşiğinden dönüldü!

Doğalgaz ana boru hattı delindi: Kütahya'da facianın eşiğinden dönüldü!

KÜTAHYA'da alt yapı çalışması sırasında iş makinesi kazara doğalgaz ana boru hattını delerken, vatandaşlar arasındaki panik kameralara işte böyle yansıdı.

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Saray Mahallesi Firaki Sokak üzerinde işçilerin iş makinesi ile alt yapı çalışması sırasında doğalgaz ana boru hattı zarar gördü ve delinen borudan çevreye gaz yayılmaya başladı. İşçilerin haber vermesiyle olay yerine Çinigaz, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, sokağı çift taraflı trafiğe kapatırken, itfaiye ve sağlık ekipleri de tedbir amacıyla bölgede bekletildi.

Kütahya'nın doğalgaz dağıtım firması Çinigaz ekipleri, uzun süre doğalgaz akışını kesemedi. Bu sırada, vatandaşlar Çinigaz yetkililerine tepki gösterdi.

Ardından boruda kalan doğalgazın boşaltılması için uzun süre tahliye çalışması yapıldı. Yapılan tahliye çalışması sırasında çevreye yoğun ses ve koku yayıldı.

Zarar gören boru hattındaki onarımın ardından bölgeye yeniden gaz akımı sağlandı.

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