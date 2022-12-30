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Deprem oldu! Muğla çok fena sallandı çevre illerde de hissedildi! Denizli ve Yalova'da da deprem

Deprem oldu! Muğla çok fena sallandı çevre illerde de hissedildi! Denizli ve Yalova'da da deprem

MUĞLA'nın Datça ilçesinde yine deprem oldu... 28 Ocak Çarşamba günü 4.1 şiddetinde depremin meydana geldiği Datça'da bugün de 4 şiddetinde deprem meydana geldi... Bugün Denizli ve Yalova'da da deprem oldu...

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Muğla'nın Datça ilçesinde birer gün arayla korkutan depremler oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının, deniz yüzeyinden 6.59 derinlikte oluştuğu belirlendi. Depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Datça'da 28 Aralık Çarşamba günü de deprem meydana gelmişti. Çarşamba günü deniz yüzeyinden yaklaşık 50 kilometre derinlikteki depremin şiddeti 4.1 olarak açıklanmıştı... Bugün Yalova ve Denizli'de de deprem olmuştu. 

Yalova 3.3 ile sallandı

Bugün Yalova'nın Çınarcık ilçesinde saat 13.29 sıralarında deprem meydana geldi. İstanbul'da da hissedilen sarsıntının şiddeti AFAD'ın sitesinde yer alan bilgilere göre 3.3 olarak açıklandı.

Denizli 3.6 ile sallandı

Denizli’de dün gece yarısı deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgilere göre, 00.23’de merkez üssü Pamukkale ilçesine bağlı Irganlı Mahallesi olan 3.6 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem meydana geldi.

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