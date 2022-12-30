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Ahmet Şık CHP'ye mi katılıyor? Kılıçdaroğlu ile görüştüğü iddiası vardı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ahmet Şık CHP'ye mi katılıyor? Kılıçdaroğlu ile görüştüğü iddiası vardı

CHP Parti Sözcüsü Öztrak'tan Kılıçdaroğlu'nun TİP Milletvekili Ahmet Şık ile görüştüğü iddiasına ilişkin bir açıklama geldi. Öztrak "Ahmet Şık ile görüştüğü doğru ama içerik konusunda söylenenler iddiadan ibaret." dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, açıklamalarının ardından soruları yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TİP Milletvekili Ahmet Şık ile görüşmesi hatırlatılarak TİP'in Millet İttifakı'na katılacağı iddiaları sorulan Öztrak, "Genel Başkan'ımızın Ahmet Şık ile görüştüğü doğru ama içerik konusunda söylenenler iddiadan ibaret. Biz iddialar üzerine konuşmayız." yanıtını verdi.

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan bugün kaleme aldığı yazısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile TİP Milletvekili Ahmet Şık arasında geçen görüşmeyi yazmıştı.

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