Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT açıklaması sonrası ilk anket! Sonuçlar bomba İYİ Parti , HDP, CHP seçmeni...

Yaş şartının kaldırılmasından memnun olduğunu söyleyenlerin yüzdesi 58.6'yı bulurken, "Hayır, memnun değilim" diyenlerin yüzdesi 25.3 ve "Fikrim yok/Cevap yok" diyenler ise yüzde 16.1'de kaldı.Siyasi tercihlere göre dağılımında ise sonuçlar şöyle: