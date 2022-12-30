Taksi plakalarının değeri 6 milyon lirayı geçti

Ticari taksi plakalarında taksimetreye gelen zamla birlikte artış yaşandı. Astronomik rakamlara ulaşan plaka fiyatlarıyla birlikte plaka kiraları da artış gösterdi. Taksi plakaları sadece bir günde yüzde 15 artmış oldu.

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İstanbul’da UKOME kararı gereğince ticari taksi tarifelerine zam geldi. Taksilerde indi-bindi 28 liradan 40 liraya yüzde 42,85 oranında artış yaşadı. Açılış ücreti de 9,80 liradan 12,65 liraya, kilometre başına ücret 6,30 liradan 8,51 liraya, saatlik ücret ise 67,20 liradan 100,80 liraya çıktı.

Yapılan yeni ücret düzenlemesi 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.

1 günde 1 milyon liraya yakın değer kazana

Tarife değişikliğiyle birlikte ticari taksi plaklarının fiyatları da artış gösterdi. Sadece 1 günde 1 milyon liraya yakın değer kazanan ticari taksi plakaları 6 milyon 250 bin liradan satışa çıktı. Sadece bir günde plaka fiyatlarındaki artış yüzde 15’i aştı.

Plaka fiyatlarını belirlemede galericiler etkili oluyor. Az sayıda satışa çıkan plakalar nedeniyle alım oldukça tıpkı borsada olduğu gibi fiyatlar yükseliyor, satış olursa fiyatlar düşüşe geçiyor. Uzun süredir plaka fiyatları yükseliş gösteriyor.