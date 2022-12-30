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EPDK'dan akaryakıt fiyatları açıklaması! Yeniden düzenlendi

EPDK'dan akaryakıt fiyatları açıklaması! Yeniden düzenlendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt fiyatlarının takibi için belirlediği metodolojiyi yeniden düzenledi.

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EPDK'nin, akaryakıt fiyatlarının takibine ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, rafinerici lisansı sahiplerinin akaryakıt satış fiyatının takibinde Platts European Market Scan'de CIF MED (Genova/Lavera) başlığı altında dolar/ton cinsinden yayımlanan günlük fiyatların ortalamasının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan döviz satış kuru üzerinden liraya çevrilmiş olan tutarı (TL/ton) dikkate alınacak.

Bu tutarın TL/litre değerinin hesaplanmasında yoğunluk değeri, motorin için 0,845 ton/metreküp ve benzin için 0,775 ton/metreküp olacak.

Maliyetler de dikkate alınacak

Rafinerici lisansı sahipleri tarafından belirlenecek ürün fiyatında ürünün uluslararası piyasadaki fiyatının TL cinsinden değerine ilaveten ülke içi pazara sunumu kapsamında katlanılan maliyetler de dikkate alınacak.

İç piyasa koşullaıryla uyumlu olacak

Dağıtıcı ve bayi marjı toplamının takibinde, en yüksek işlem hacimli 8 dağıtıcının bayilerine ilişkin EPDK'ye bildirilen ilan panosunda yer alan satış fiyatlarının ağırlıklı ortalaması dikkate alınacak. Türkiye ağırlıklı ortalama pompa fiyatından harmanlama maliyeti dahil ağırlıklı ortalama rafineri satış fiyatının düşülmesi ile bulunacak marj, dağıtıcı ve bayi maliyetlerini yansıtacak şekilde, satın alma gücü paritesi, TCMB faiz oranları, enflasyon, döviz kuru, asgari ücret gibi ülke içi piyasa koşulları ile uyumlu olacak.

Bu kapsamda gerçekleştirilecek marj takibinde faaliyetlerin her aşamasında, bölgesel veya ulusal düzeyde, belirli zaman aralıklarında muhtelif istatistiki yaklaşımlar kullanılarak modeller oluşturulacak ve marj takibinde bu modeller, birlikte veya ayrı ayrı dikkate alınacak.

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