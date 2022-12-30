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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Pele için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Pele için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, efsane futbolcu Pele'nin vefatı nedeniyle yayınladığı taziye mesajında Brezilya halkına, sporseverlere ve ailesine başsağlığı diledi.

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Brezilyalı efsane futbolcu, tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayata veda etti.

Dünya futbol camiasını derinden üzerin haberin ardından taziye mesajları mesajları peşpeşe geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayınladı.

"Brezilya halkının acısını paylaşıyorum"

"Dünya futbolunun en büyük isimlerinden Pele’nin ölümünden üzüntü duydum" diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Brezilya halkının acısını paylaşıyor, Pele’nin ailesine, hayranlarına ve tüm sporseverlere taziyelerimi iletiyorum."

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