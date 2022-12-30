İzmir'de inşaat vinci devrildi: 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı

Bornova'da bir otel inşaatındaki kule vincin bir kısmının devrilirken 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.Abone ol
İzmir’in Bornova ilçesinde 'facia' niteliğinde bir olay yaşandı.
İlçede, bir otel inşaatındaki kule vincin bir kısmı devrildi.
5 ölü, 2 yaralı
Yaşanan olayda, 5 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.
Ekipler olay yerine sevk edildi
İHA'nın haberine göre; bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
İzmir Valisi'nden açıklama
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada, "Bornova ilçemizde bir inşaatta vinç yükseltme çalışması esnasında meydana gelen kazada maalesef 5 vatandaşımız vefat etmiştir. 2 kişi de yaralımız vardır. Şehrimize geçmiş olsun…" dedi.