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İzmir'de inşaat vinci devrildi: 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı

İzmir'de inşaat vinci devrildi: 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı

Bornova'da bir otel inşaatındaki kule vincin bir kısmının devrilirken 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

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İzmir’in Bornova ilçesinde 'facia' niteliğinde bir olay yaşandı.

İlçede, bir otel inşaatındaki kule vincin bir kısmı devrildi.

5 ölü, 2 yaralı

Yaşanan olayda, 5 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Ekipler olay yerine sevk edildi

İHA'nın haberine göre; bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

İzmir Valisi'nden açıklama

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada, "Bornova ilçemizde bir inşaatta vinç yükseltme çalışması esnasında meydana gelen kazada maalesef 5 vatandaşımız vefat etmiştir. 2 kişi de yaralımız vardır. Şehrimize geçmiş olsun…" dedi.

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