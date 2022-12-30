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Faik Öztrak: 6 liderin hedefi masadan tek adayın çıkması

Faik Öztrak: 6 liderin hedefi masadan tek adayın çıkması

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin, "Buradan bir kere daha tekrarlayalım; 13'üncü cumhurbaşkanı 6'lı masanın adayı olacaktır" dedi.

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Yeni yıla sayılı saatler kala siyasi partilerde 2022'de son kez kameraların karşısına geçiyor. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde 2022 yılının son basın toplantısını düzenledi.

Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 2012'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir açık mektup ile uyardığını hatırlatan Öztrak, "Suriye'de yaşanan olayların ekonomiden sosyal dengeye kadar ülkemize olumsuz etkilerine dikkat çekti. İç savaşın genişleyerek, bir bölünmeye hatta uluslararası bir ihtilafa dönüşme riskini anlattı. Suriye için çözüm önerilerimizi ortaya koydu. Saray tüm bu önerilere kulaklarını tıkadı. Üstüne hakaret etti." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanı 6'lı masanın adayı olacak"

Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öztrak, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin, "Aynı masanın etrafında oturan tüm liderlerin ortak hedeflerinin bu masadan tek adayın çıkması olduğunu defalarca açıkladılar. Kamuoyuna bunu sürekli tekrarladılar. Sayın Davutoğlu da son yaptığı açıklamada, 'A planımız da B planımız da tek aday' dedi. Sayın Genel Başkanımız da 13'üncü cumhurbaşkanının 6'lı masanın adayı olacağını defalarca ifade etti. Buradan bir kere daha tekrarlayalım; 13'üncü cumhurbaşkanı 6'lı masanın adayı olacaktır." dedi.

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