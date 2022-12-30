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HABER /  POLİTİKA

Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ı evinde ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ı evinde ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’a evinde ziyarette bulundu. Kılıçdaroğlu ve Baykal, son siyasi gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

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Millet İttifakı'nın oluşturduğu 6'lı masa, henüz cumhurbaşkanı adayını çıkaramadı. Muhalefetin içinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isimlerinin geçmesi, hem CHP'de hem de ittifak ortakları arasında ihtilafa neden oldu.

Cumhurbaşkanı adaylığı için parti içindeki desteğini güçlendirmek isteyen Kılıçdaroğlu, 84 yaşındaki eski genel başkan Deniz Baykal'ı evinde ziyaret etti.

Baykal'ın yeni yılını kutladı

Ziyarette Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Baykal’ın eşi Olcay Baykal ve oğlu Aytaç Baykal da bulundu. Kılıçdaroğlu, Baykal ve ailesinin yeni yılını kutladı.

Kılıçdaroğlu ve Baykal görüşmesinde; son siyasi gelişmeler başta olmak üzere İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki yargı kararı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik “terör” soruşturması gündeme geldi.

Baykal, CHP'nin vizyon toplantısını önemli buldu

Ayrıca CHP’nin İstanbul’da düzenlediği vizyon toplantısı da görüşüldü. Deniz Baykal’ın, siyasetin bilime ihtiyacı olduğunu vurguladığı, bu ihtiyaç nedeniyle vizyon toplantısının çok önemli olduğunu söylediği öğrenildi.

Deniz Baykal: "Seçim kampanyasında görev almak istiyorum"

Baykal’ın “İktidarın, halkın sırtına yıktığı borcu bir kaynak olarak sunduğu ve geleceğe önemli bir borç mirası bıraktığı” değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.

ANKA'nın haberine göre Deniz Baykal’ın, CHP örgütlerinin seçimlerde dinamizm içinde, hırsla, heyecanla çalışmaları gerektiğini ifade ederek, “Seçim kampanyasında ben de görev almak istiyorum” dediği belirtildi.

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