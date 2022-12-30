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İlkay Gündoğan, Adana'da 5 bin fidan diktirdi

İlkay Gündoğan, Adana'da 5 bin fidan diktirdi

Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu WEFA aracılığıyla Adana’da 5 bin fidan dikilmesi için bağışta bulundu.

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Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, örnek alınacak bir davranışa imza attı.

81 ilde 81 hatıra ormanı projesi

Almanya'nın Köln kentinde merkezi bulunan WEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’de Temmuz 2021'de çıkan orman yangınlarının ardından başlatılan "81 İlde 81 Hatıra Ormanı" projesi çerçevesinde, 81 ilde hatıra ormanı oluşturulması için çalışıldığı belirtildi.

AA'nın haberine göre açıklamada, Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı (OGEM-VAK) iş birliğiyle yürütülen projeyle her hatıra ormanında 10 bin ağacın yer alacağı ifade edildi.

İlkay Gündoğan 5 bin fidan bağışta bulundu

Proje çerçevesinde ilk olarak Adana'da 6 hektarlık hatıra ormanına defne, erguvan, mavi servi, kara servi ve fırça çalısından oluşan 10 bin ağacın dikildiği belirtilen açıklamada, Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan'ın da bu hatıra ormanına 5 bin fidan dikilmesi için bağışta bulunduğu kaydedildi.

Gündoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, projeye katılmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek yardıma aracılık eden WEFA'ya teşekkür etti.

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