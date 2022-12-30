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Memura tokat atan müdür vekili görevden alındı

Ticaret Bakanlığı tarafından hakkında inceleme başlatılan Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Vekili Osman Erdoğan görevinden alındı.

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Ticaret Bakanlığı, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Vekili Osman Erdoğan'ın gümrük muhafaza memuruna tokat attığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanması sonrası başlattığı soruşturmayı tamamladı.

Osman Erdoğan'ın bir memura tokat attığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada yayınlanmasının ardından tepkilere neden olmuştu.

Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma kararı almıştı. Söz konusu inceleme tamamlandı. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tahkikat sonucu Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Vekili Osman Erdoğan'ın görevinden alındığı duyuruldu.

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