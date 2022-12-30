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Ali Koç'tan Erden Timur'a 'Bu ligi bitirtmeyiz' cevabı

Ali Koç'tan Erden Timur'a 'Bu ligi bitirtmeyiz' cevabı

Başkan Ali Koç, Erden Timur'un "Bu ligi bitirtmeyiz" sözünü amatörce ve şuursuzca dile getirdiğini söyledi.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sivasspor-Galatasaray maçında yaşanan pozisyonun ardından basın mensuplarının karşısına çıktı.

Pozisyonun "basit bir hata" olmadığını belirten Ali Koç'a, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un "Bu ligi bitirtmeyiz" sözü soruldu.

"Şuursuzca söylenmiş bir söylem"

Koç, "Bu ligi korona durduramamış. Erden Timur mu durduracak. Bu seviyede değil ama biz de ilk geldiğimiz zaman amatörce işler yaptık. Bu da acemiliğin, amatörlüğün getirdiği bir söylem. Şuursuzca söylenmiş ama arkasında durulamayacak bir söylem. Belki savaş çıksa lig bitmez ya. Dünyayı alt üst eden korona çıktı lig bitti. Onu geçelim. 1 hafta lig ertelenmedi bırakın bitmeyi. Yakında arkadaşlar onunla ilgili de sizi şaşırtacak bilgilerle geleceğiz onun da dibine inmek üzereyiz." ifadelerini kullandı.

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