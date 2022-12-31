Ronaldo'nun Al- Nassr'a transferi gerçekleşti! 2.5 yıllık anlaşma

Manchester United ile sözleşmesini fesheden yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, uzun süredir adının geçtiği Suudi Arabistan takımı Al-Nassr'a transfer oldu.

Abone ol

Dünya Kupası sırasında Manchester United'la sözleşmesini fesheden Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Ronaldo'ya 75 milyon dolar

CBS Sports'un haberine göre, 37 yaşındaki Ronaldo'nun Al-Nassr'da yılda 75 milyon Dolar (61.1 milyon £) kazanacak ve oyunculuk kariyeri, 2024'te sona erdikten sonra takımın elçisi rolüne geçecek.

Son olarak İngiliz takımı Manchester United'da forma giyen Ronaldo, takım ile sözleşmesini feshederek Avrupa'daki kariyerini noktalamıştı.

Çalışmalarını Real Madrid tesislerinde sürdürüyordu

Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaşatan Cristiano Ronaldo, turnuvanın ardından bireysel antrenmanlarını yapmak için Real Madrid yönetimiyle görüşme gerçekleştirip La Liga devinin tesislerinde çalışmalarına başlamıştı. Bu gelişmenin ardından pek çok futbolsever, yıldız futbolcunun yeniden Real Madrid forması giyeceğine yönelik yorumlarda bulunmuştu.