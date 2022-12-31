İstanbul'da sahte içki dehşeti! 'Terzi Mustafa'nın sahte içki sofrası 3 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi kör etti

İSTANBUL Bayrampaşa'da terzilik yapan Mustafa Y.(58), uzun süredir terzi dükkanında sahte votka üreterek satıyordu. Terzi dükkanında kurulan çilingir masası trajik biçimde ölüm zincirine dönüştü. Aynı masada sahte votka içen içen bir grup arkadaştan 3'ü farklı günlerde sahte içkiden öldü. O masadan hayatta kalan iki kişi ise kör oldu.

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İstanbul Bayrampaşa'da bulunan terzi atölyesini işleten Mustafa Y., iddiaya göre ek gelir kaynağı olarak, atölyesinde sahte içki üreterek 35-40 TL karşılığında satıyordu. 24 Ekim akşamı atölyede bir grup alkol almaya başladı. Terzi Mustafa'dan içki alan bir grup ise, Gaziosmanpaşa'daki bir metruk evde alkol aldı. İlerleyen saatlerde kendi evlerine dağılan kişiler o akşamdan itibaren birer birer fenalaşmaya başladı.

Acı haberi verdi kendisi de öldü

İlk olarak, Gaziosmanpaşa'da ikamet eden Mustafa Y. hastanede öldü. Masada bulunan diğer isimler de sahte alkolün kana karışmasıyla birlikte tek tek hayatını kaybetmeye başladı. Kardeşinin ölüm haberiyle şok olan Kasım Y., acı haberi masada bulunan diğer arkadaşlarına verdi. Ancak ertesi sabah Kasım Y. de hastanede yaşamını yitirdi.

Tabutun yanında fenalaşıp öldü

Bir başka ölüm haberi de Mustafa Y.'nin cenaze töreninde yaşandı. Çok sevdikleri arkadaşlarının tabutuna omuz veren aynı gruptaki Tuncer A. saatler sonra fenalaşınca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Takip eden 3 gün içinde grupta bulunanlardan Esat F., Vedat B. de hayatını kaybetti, 2 kişinin ise gözleri tamamen görmez oldu.

Ölüm zincirini özel ekip çözdü

Masadakiler kendi ikametlerinde hayatını kaybettiği için olay önce "münferit bir zehirlenme" vakası olarak algılandı. Ancak hastane polislerinin olayı rapor etmesi ardından, ölüm zincirinin gizemini çözmek için özel bir ekip kuruldu. Ölen Tuncer A.'nın evinden ve terzi dükkanında çok sayıda şişe ve alkol ele geçirildi. Ekipler, terzi atölyesinin çevresindeki kahvehane ve bilardo salonlarına müşteri kılığında girerek araştırma yaparken, terzi dükkanına ortak olarak aynı atölyeyi kullanan Bülent Ş.'nin ve sahte alkolle gözlerini kaybeden kişilerin ifadesini aldı.

Terzi, bidona su katıp çalkalıyordu Gaziosmanpaşa Asayiş Büro'da ifade veren Bülent Ş., "Mustafa Y. ile 7-8 yıldır tanışıyoruz. 2 yıl önce dükkanlarımızı ortak hale getirdik. Benim kestiğim ürünleri dikip satıyordu. Bir süredir ek gelir olarak sahte alkol yapıp satıyordu. Dışardan bidonlarla aldığı etil ya da metil alkolün üzerine su katıp çalkalayıp ürettiği votkayı dükkana gelen çevresindekilere pet şişeler içinde 35-40 liraya satardı. Mustafa'nın alkolleri Resul K. diye birinden aldığını biliyorum" dediği öne sürüldü.

Terzi Mustafa'dan aldık

Birlikte alkol aldıkları kişiler tek tek hayatını kaybedince Bülent A., Sezgin Y. ve Mehmet Emin T. de hemen hastaneye koştu. Bir süre sonra 3'ü de fenalaştı ve komalık oldu. Bülent A., "Sezgin Y., Tuncer A. ve Kasım Y. ile birlikte metruk bir evde alkol aldık. Tuncer'in vefat ettiğini öğrenince hastaneye koştum. Alkolleri pet şişesinin içinde terzi Mustafa'dan almıştık" dedi.

Bütün oklar Terzi Mustafa'yı gösterdi

Aynı şekilde hastanede entübe halde olan Sezgin Y.'nin de ifadesine başvuran polis ekipleri oradan da sahte alkolün kaynağının terzi Mustafa'ya gittiğini öğrendi. Arkadaşlarının ölümü öğrenince tedbir amaçlı hastaneye geldiğini aktardı.

Terzi'nin tedarikçisi tutuklandı

Kurulan özel ekibin yürüttüğü soruşturma kapsamında polis, alınan ifadelere göre Mustafa Y.'nin sahte alkol tedarik ederek atölyesinde sattığı, son dönemde ise sahte alkolü temin ettiği tedarikçiyi değiştirdiği belirlendi. Zehirlenmeye neden olan sahte alkolün, Resul K.'den temin edildiği belirlenirken, Resul K.'nin tutuklanarak cezaevine gönderildiği konuyla ilgili soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.