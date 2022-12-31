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Malatya’da silahlı kavga! 2 kişi hayatını kaybetti

Malatya’da silahlı kavga! 2 kişi hayatını kaybetti

MALATYA’nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

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Malatya'daki kanlı olay saat 01.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Küçük sanayi sitesi Maharetli sokakta Kemal Aksüt, Ahmet Şentürk ile M.T. arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşürken M.T. tarafından silahla açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerine isabet alan K.A. ile A.Ş. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, şüpheli M.T. araçla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı olayda tetiği çektiği ileri sürülen şüpheli M.T. İnönü Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

M.T.’nin baş kısmında darp sonucu yaralandığı belirlenirken, hastanede tedavi altına alınan Kemal Aksüt ile Ahmet Şentürk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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