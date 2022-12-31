Özlem Zengin açıkladı! 30 Nisan'da seçim olmayacak! İşte seçimin yapılacağı tarih

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin seçimlerin 30 Nisan'da yapılması için anlaştığı iddiasını yalanladı. Zengin, seçim için muhtemel tarihi verdi...Abone ol
AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Özlem Zengin, seçim takvimine ilişkin olarak gündeme gelen 30 Nisan tarihini yalanladı. Habertürk'te Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan ve seçim takvimine ilişkin açıklamalarda bulunan Zengin, "14 Mayıs muhtemel tarihlerden bir tanesi ama bizim belirlediğimiz, 'şu tarih olsun' dediğimiz bir tarih söz konusu değil" ifadelerini kullandı.
Erdoğan için hiç şüphemiz yok
Özlem Zengin seçimlerle ilgili, "Daha önümüzde vakit var, ocakta şubatta yapacağımız işler var. 18 Haziran olmasında da bir mahsuru yok. Cumhurbaşkanı'nın adaylığı hakkında tartışma açılıyor. Yeni bir anayasa yaptık, yeni anayasa göre iki kere seçilebilir hükmü var. Hiçbir itiraza gerek olmayan durumdayız. Bu kanuna bakıldığında bu maddenin sıfırdan yazıldığını göreceğiz. Bu sebeple bizim aday olur, olamaz diye şüphemiz yok. Cumhurbaşkanımız zaten mevcut anayasaya göre ikinci defa aday olacak" diye konuştu.
AK Parti seçim tarihini neden değiştirmek istiyor?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, önceki gün Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yaptığı görüşme sonrası, Erdoğan’ın partisinden bazı kurmaylarıyla bir araya gelip seçim tarihini konuştu. Cumhuriyetin haberine göre, 14 Mayıs ve öncesine yönelik olası kararın, 2023’teki Kurban Bayramı ve üniversite sınavı tarihleri nedeniyle alınacağı iddia ediliyor.
Kurban Bayramı tatili 29 Haziran-2 Temmuz tarihlerine denk geldiği belirtiliyor. Bu tarihler öncesinde “yurttaşların hac vazifesini yerine getirmek isteyeceği, seçimlerin 18 Haziran’da yapılması durumunda Hacca gidecek yurttaşların oy veremeyeceği” dillendiriliyor.
Aynı tarihlerde üniversiteye giriş sınavlarının da yapılacağına işaret edilirken seçimler için en uygun tarihin 14 Mayıs “ya da öncesi olduğu” kaydediliyor. Ancak her iki partinin kurmayları da 14 Mayıs’ta yapılacak bir seçim için “daha büyük bir ihtimal” değerlendirmesini yapıyor.