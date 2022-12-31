Özlem Zengin açıkladı! 30 Nisan'da seçim olmayacak! İşte seçimin yapılacağı tarih

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin seçimlerin 30 Nisan'da yapılması için anlaştığı iddiasını yalanladı. Zengin, seçim için muhtemel tarihi verdi...

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AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Özlem Zengin, seçim takvimine ilişkin olarak gündeme gelen 30 Nisan tarihini yalanladı. Habertürk'te Kübra Par'ın sorularını yanıtlayan ve seçim takvimine ilişkin açıklamalarda bulunan Zengin, "14 Mayıs muhtemel tarihlerden bir tanesi ama bizim belirlediğimiz, 'şu tarih olsun' dediğimiz bir tarih söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Erdoğan için hiç şüphemiz yok

Özlem Zengin seçimlerle ilgili, "Daha önümüzde vakit var, ocakta şubatta yapacağımız işler var. 18 Haziran olmasında da bir mahsuru yok. Cumhurbaşkanı'nın adaylığı hakkında tartışma açılıyor. Yeni bir anayasa yaptık, yeni anayasa göre iki kere seçilebilir hükmü var. Hiçbir itiraza gerek olmayan durumdayız. Bu kanuna bakıldığında bu maddenin sıfırdan yazıldığını göreceğiz. Bu sebeple bizim aday olur, olamaz diye şüphemiz yok. Cumhurbaşkanımız zaten mevcut anayasaya göre ikinci defa aday olacak" diye konuştu.