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İzmir'de inşaatta vinç faciası! Devrilen vinç 6 işçiyi öldürdü

İzmir'de inşaatta vinç faciası! Devrilen vinç 6 işçiyi öldürdü

İZMİR'in Bornova ilçesinde 32 katlı bir inşaatta vinç devrildi. 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada kayıp 2 kişinin cesetlerine ulaşıldı. Kazada can kaybı 6'ya yükseldi.

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İzmir'in Bornova ilçesi Kamil Tunca Caddesi'nde yapımı süren yaklaşık 32 katlı bir rezidans inşaatında kurulu vinç, 19. kat seviyesinde kırılarak devrildi. 2 vinç operatörü olay yerinde hayatını kaybederken vinç parçaları işçilerin kaldığı konteynerin üzerine düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 4 kişi yaşamını yitirmiş, 2 kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.

Vali acı haberi böyle duyurdu

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, vinç kazasında 2 kişinin daha cesedine ulaşıldığını açıkladı. Köşger, Twitter hesabından, "An itibarıyla bahse konu inşaatta enkaz altında kalan 2 vatandaşımızın daha cansız bedenlerine ulaşılmış olup toplam vefat sayısı 6 olmuştur. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm İzmirli hemşehrilerimize sabır ve metanet diliyorum" paylaşımı yaptı.

Soruşturma başlatıldı

Köşger, adli sürecin başladığını belirterek savcıların sahada incelemeler yaptığını, vefat eden vatandaşlarla ilgili adli sürecin tamamlanmasının beklendiğini bildirdi.

Her türlü kanuni sürecin yürütüleceğini aktaran Köşger, "Her kimin kabahati varsa sonuna kadar gidilecek. Hak ettikleri cezayı alacaklar. Burası yapı denetim firması ve belediyenin kontrolü altında, o süreçlerde bir ihmal varsa değerlendirilecek" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya ve Ceyda Bölünmez Çankırı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve AFAD İl Müdürü Kartal Muhcı da kaza yerinde incelemede bulundu.

Öte yandan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili soruşturma başlattığı, 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği bildirildi.

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