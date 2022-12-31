Böylesi ilk kez oluyor! Meteoroloji ve uzman isim uyardı bomba hava durumu açıklaması

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Türkiye'de hiçbir il yeni yılı kar yağışıyla karşılamayacak, hatta Yağmur bile yok Türkiye'de. Uzun yıllardır bakarım kar yağacak mı diye, böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyorum. Türkiye'nin hiçbir yerinde kar yok" dedi.