Böylesi ilk kez oluyor! Meteoroloji ve uzman isim uyardı bomba hava durumu açıklaması
Herkes kar beklerken Meteoroloji uzmanının yaptığı açıklama şaşkına çevirdi. Sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ederken kış turizminin önemli bölgelerinde beklenen kar yağışı olmayacak.
Yılbaşında hava nasıl olacak 2023 yılının ilk günü hava nasıl olacak diye merak ediliyor. Kar yağışı bekleyenleri üzecek haber geldi. Uzman isimler hava durumu tahminlerini açıkladı. Meteoroloji de sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini bildirdi.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Türkiye'de hiçbir il yeni yılı kar yağışıyla karşılamayacak, hatta Yağmur bile yok Türkiye'de. Uzun yıllardır bakarım kar yağacak mı diye, böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyorum. Türkiye'nin hiçbir yerinde kar yok" dedi.
Prof. Dr. Şen, "Uludağ'da Kar yok şu an. Kartepe'de 5 santim civarında bir kar var. Kartalkaya'da 10-12 santim civarında bir kar var. Palandöken'de suni kar yapılıyor pistlere." ifadelerini kullandı.
Uzman isim Kerem Ökten sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
Geçen sene Yılbaşına normallerden çok sıcak hava koşulları ile girmiştik. Bu sene de böyle oluyor. Geçen Kış bol karlı geçmişti. Bazen böyle durumlar olabiliyor. Gayet normal...