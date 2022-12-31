BIST 5.509
DOLAR 18,70
EURO 20,02
ALTIN 1.096,58
HABER /  GÜNCEL

Bakan Yardımcısı tehlikeye dikkat çekti: Hava olayları çok garipleşti, böyle giderse...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bakan Yardımcısı tehlikeye dikkat çekti: Hava olayları çok garipleşti, böyle giderse...

 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Türkiye genelinde yağış olmayışından ve sıcaklıkların normalin üzerinde seyretmesinden kaynaklı metropol şehirlerde büyük su krizi olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Abone ol

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Prof. Dr. Birpınar, hava olaylarının garipleştiğini belirterek, “Türkiye genelinde yağış yok. Sıcaklıklar normalin çok üstünde. Böyle devam etmesi halinde metropol şehirlerde büyük su krizi olur. İçme suyu barajları kritik seviyenin altında seyrediyor. Ocak ayı böyle giderse elimizde sadece şubat ayı kalır” dedi.

"Problem ortak, çözümde ortak bulunmalı"

Kuraklık ve su kıtlığının gıda kıtlığını doğuracağını kaydeden Birpınar, “Özellikle iklim değişikliği dolayısıyla oluşacak doğudan batıya ve güneyden kuzeye iklim göçlerini ortaya çıkartacaktır. Problem ortak, çözümde ortak bulunmalı. BM’ye çok iş düşüyor” ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Böylesi ilk kez oluyor! Meteoroloji ve uzman isim uyardı bomba hava durumu açıklaması
Foto Galeri Böylesi ilk kez oluyor! Meteoroloji ve uzman isim uyardı bomba hava durumu açıklaması Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
2022'nin en çok kazandıranı ne oldu? Altın, dolar, borsa...
2022'nin en çok kazandıranı ne oldu? Altın, dolar, borsa...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı! 2022'de yapılan projeleri paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı! 2022'de yapılan projeleri paylaştı
Numan Kurtulmuş seçim tarihini açıkladı! AK Parti'nin oylarına ilişkin sözleri de bomba
Numan Kurtulmuş seçim tarihini açıkladı! AK Parti'nin oylarına ilişkin sözleri de bomba
11 yıl sonra gelen Suriye temasının perde arkası! Hulusi Akar görüşmeye dair sırları paylaştı
11 yıl sonra gelen Suriye temasının perde arkası! Hulusi Akar görüşmeye dair sırları paylaştı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 10 yıl önce Erdoğan'a gönderdiği 'Suriye' mektubu ortaya çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 10 yıl önce Erdoğan'a gönderdiği 'Suriye' mektubu ortaya çıktı
İSPARK otopark ücretlerine zam geldi! 1 Ocak'tan itibaren geçerli ilçe ilçe yeni fiyatlar
İSPARK otopark ücretlerine zam geldi! 1 Ocak'tan itibaren geçerli ilçe ilçe yeni fiyatlar
Benzine kallavi zam geldi! İşte 31 Aralık 2022 benzin ve motorin fiyatları...
Benzine kallavi zam geldi! İşte 31 Aralık 2022 benzin ve motorin fiyatları...
Aydın'da restoranda patlamada ölenlerin isimleri belli oldu! Meğer eşi...
Aydın'da restoranda patlamada ölenlerin isimleri belli oldu! Meğer eşi...
Erzincan'da deprem oldu! AFAD'dan son dakika açıklaması var
Erzincan'da deprem oldu! AFAD'dan son dakika açıklaması var
İstanbul dikkat valilik tek tek açıkladı bu yollar yılbaşı nedeniyle trafiğe kapatılacak
İstanbul dikkat valilik tek tek açıkladı bu yollar yılbaşı nedeniyle trafiğe kapatılacak
İzmir'de inşaatta vinç faciası! Devrilen vinç 6 işçiyi öldürdü
İzmir'de inşaatta vinç faciası! Devrilen vinç 6 işçiyi öldürdü
Şok iddia! İmam ve akrabaları 6 yaşındaki kıza tecavüz etti! Hepsi serbest bırakıldı...
Şok iddia! İmam ve akrabaları 6 yaşındaki kıza tecavüz etti! Hepsi serbest bırakıldı...