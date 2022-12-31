Bakan Yardımcısı tehlikeye dikkat çekti: Hava olayları çok garipleşti, böyle giderse...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Türkiye genelinde yağış olmayışından ve sıcaklıkların normalin üzerinde seyretmesinden kaynaklı metropol şehirlerde büyük su krizi olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

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Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Prof. Dr. Birpınar, hava olaylarının garipleştiğini belirterek, “Türkiye genelinde yağış yok. Sıcaklıklar normalin çok üstünde. Böyle devam etmesi halinde metropol şehirlerde büyük su krizi olur. İçme suyu barajları kritik seviyenin altında seyrediyor. Ocak ayı böyle giderse elimizde sadece şubat ayı kalır” dedi.

"Problem ortak, çözümde ortak bulunmalı"

Kuraklık ve su kıtlığının gıda kıtlığını doğuracağını kaydeden Birpınar, “Özellikle iklim değişikliği dolayısıyla oluşacak doğudan batıya ve güneyden kuzeye iklim göçlerini ortaya çıkartacaktır. Problem ortak, çözümde ortak bulunmalı. BM’ye çok iş düşüyor” ifadelerini kullandı.