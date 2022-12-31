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Benzine kallavi zam geldi! İşte 31 Aralık 2022 benzin ve motorin fiyatları...

Benzine kallavi zam geldi! İşte 31 Aralık 2022 benzin ve motorin fiyatları...

Araç sahipleri 2022'nin son gününe zamlı akaryakıt fiyatlarıyla girdi. Gece yarısından itibaren benzinin pompa fiyatına 84 kuruş zam geldi... İşte 31 Aralık 2022 güncel benzin ve motorin fiyatları..

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Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatlarına zam geldi. Benzin fiyatları gece yarısından itibaren zamlandı. 31 Aralık itibarıyla benzin fiyatlarına 84 kuruş zam geldi. Motorinde ise bugün herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel benzin ve motorin fiyatları

İstanbul
Anadolu Yakası benzin fiyatı: 19,44 TL
Anadolu Yakası motorin fiyatı: 22,07 TL
Avrupa Yakası benzin fiyatı: 19,43 TL
Avrupa Yakası motorin fiyatı: 22,06 TL 

Ankara
Benzin fiyatı: 19,66 TL
Motorin fiyatı: 22,25 TL

İzmir
Benzin fiyatı: 19,65 TL
Motorin fiyatı: 22,35 TL

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