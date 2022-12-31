BIST 5.509
DOLAR 18,70
EURO 20,02
ALTIN 1.096,58
HABER /  EKONOMİ

İSPARK otopark ücretlerine zam geldi! 1 Ocak'tan itibaren geçerli ilçe ilçe yeni fiyatlar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İSPARK otopark ücretlerine zam geldi! 1 Ocak'tan itibaren geçerli ilçe ilçe yeni fiyatlar

İSPARK ücretleri yüzde 60 zamlandı. Yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak. Yeni tarifeye göre 1 saate kadar olan ücret 17,50 liradan 28 liraya yükseltildi. 

Abone ol

İSPARK tarafından işletilen otopark ücretlerine yüzde 60 zam yapıldı.  Bu kapsamda kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklarda, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli, Üsküdar, Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye'de araçlar için 1 saate kadar olan ücret 17,50 liradan 28 liraya yükseltildi.

Aynı ilçelerde yol kenarı otoparklarında da araçlar için 1 saate kadar olan ücret 18 liradan 28 liraya çıkarıldı.


Kapalı katlı otoparklar ve açık otoparklar ile yol kenarı otoparklarında Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile ilçelerinde 12,50 lira olan 1 saatlik park ücreti 20 liraya yükseltildi.

İSPARK taksi durakları

İSPARK taksi duraklarında ise taksilerin giriş çıkışları 5,50 liradan 8 liraya, 1 gün beklemesi ise 21 liradan 33 liraya çıkarıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Böylesi ilk kez oluyor! Meteoroloji ve uzman isim uyardı bomba hava durumu açıklaması
Foto Galeri Böylesi ilk kez oluyor! Meteoroloji ve uzman isim uyardı bomba hava durumu açıklaması Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Benzine kallavi zam geldi! İşte 31 Aralık 2022 benzin ve motorin fiyatları...
Benzine kallavi zam geldi! İşte 31 Aralık 2022 benzin ve motorin fiyatları...
Aydın'da restoranda patlamada ölenlerin isimleri belli oldu! Meğer eşi...
Aydın'da restoranda patlamada ölenlerin isimleri belli oldu! Meğer eşi...
Erzincan'da deprem oldu! AFAD'dan son dakika açıklaması var
Erzincan'da deprem oldu! AFAD'dan son dakika açıklaması var
İstanbul dikkat valilik tek tek açıkladı bu yollar yılbaşı nedeniyle trafiğe kapatılacak
İstanbul dikkat valilik tek tek açıkladı bu yollar yılbaşı nedeniyle trafiğe kapatılacak
İzmir'de inşaatta vinç faciası! Devrilen vinç 6 işçiyi öldürdü
İzmir'de inşaatta vinç faciası! Devrilen vinç 6 işçiyi öldürdü
Şok iddia! İmam ve akrabaları 6 yaşındaki kıza tecavüz etti! Hepsi serbest bırakıldı...
Şok iddia! İmam ve akrabaları 6 yaşındaki kıza tecavüz etti! Hepsi serbest bırakıldı...
Özlem Zengin açıkladı! 30 Nisan'da seçim olmayacak! İşte seçimin yapılacağı tarih
Özlem Zengin açıkladı! 30 Nisan'da seçim olmayacak! İşte seçimin yapılacağı tarih
Gaziantepli iş kadını KKTC'de kumarda 9 milyon TL kazandı! Nuhun Gemisi Kumarhanesi'ne ‘Jackpot’ tokadı
Gaziantepli iş kadını KKTC'de kumarda 9 milyon TL kazandı! Nuhun Gemisi Kumarhanesi'ne ‘Jackpot’ tokadı
İstanbul'da sahte içki dehşeti! 'Terzi Mustafa'nın sahte içki sofrası 3 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi kör etti
İstanbul'da sahte içki dehşeti! 'Terzi Mustafa'nın sahte içki sofrası 3 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi kör etti
Resmi Gazete'de yayınlandı! 9 büyükelçi merkeze çekildi aralarında Şaban Dişli ve Lütfullah Göktaş da var
Resmi Gazete'de yayınlandı! 9 büyükelçi merkeze çekildi aralarında Şaban Dişli ve Lütfullah Göktaş da var
Malatya’da silahlı kavga! 2 kişi hayatını kaybetti
Malatya’da silahlı kavga! 2 kişi hayatını kaybetti
Ronaldo'nun Al- Nassr'a transferi gerçekleşti! 2.5 yıllık anlaşma
Ronaldo'nun Al- Nassr'a transferi gerçekleşti! 2.5 yıllık anlaşma