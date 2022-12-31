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Numan Kurtulmuş seçim tarihini açıkladı! AK Parti'nin oylarına ilişkin sözleri de bomba

Numan Kurtulmuş seçim tarihini açıkladı! AK Parti'nin oylarına ilişkin sözleri de bomba

Seçim tarihi tartışmaları sürerken AK Parti'den açıklama geldi. Numan Kurtulmuş, erken seçim iddialarına son noktayı koydu ve “Şu anda seçimin tarihi Haziran 2023. Belli zorunluluklar ortaya çıkarsa bir miktar öne alınması mümkün olabilir." dedi.

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AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, gündeme ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre 2023 seçimleri öncesi AK Parti’nin oy oranında yükselen bir trend olduğunu ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

“Bunun iki nedeni var. Birincisi sahada görülen başarılar. Tarımsal ürünlere verilen fiyatlar, TOKİ’nin kampanyası, TOGG’un açılışı, Yusufeli Barajı’nın açılışı gibi güven arttıran çalışmalarla yükseliş trendine girdik. Pandemi ve sonrasındaki ekonomik türbülanstan çıkışın sağlanması, dünyadan daha hızlı toparlanmamız büyük bir avantaj oldu. Bizi eleştirenler bile ‘Yaparsa yine Erdoğan, yine AK Parti yapar’ diye düşünmeye başladı. Karşı tarafın da (6’lı masa) dağınık görüntü sergilemesi, AK Parti’nin yükseliş trendine önemli katkı sağladı.”

Seçim tarihi

2023 seçim takvimine ilişkin alınan bir karar olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, “Şu anda seçimin tarihi Haziran 2023. Belli zorunluluklar ortaya çıkarsa bir miktar öne alınması mümkün olabilir. Ama böyle bir konu henüz gündemimizde değil” dedi.

AK Parti’nin 2023 seçimlerinde aday listesini belirlemede anahtar kelimenin “itibar” olacağını vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti: “Aday tespit sürecinde kilit kavramın ‘itibar’ sözcüğü olduğu kanaatindeyim. Halkımızın ‘Bu insan, bu kadın, bu adam düzgün adamdır, doğru adamdır, benim derdimi taşıyacak insandır’ diyebileceği itibarlı yani ‘muteber’ isimler üzerinden aday tespitlerimizi yapacağız.”

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