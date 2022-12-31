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2022'nin en çok kazandıranı ne oldu? Altın, dolar, borsa...

2022'nin en çok kazandıranı ne oldu? Altın, dolar, borsa...

2022 yılında yatırım araçları arasında en fazla kazandıran belli oldu. BIST 100 endeksi yüzde 196,57, altının gram fiyatı yüzde 40,22, dolar/TL yüzde 41,77, avro/TL de yüzde 32,92 artış gösterdi.

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 BIST 100 endeksi 2022 sonunda 5.509,16 puana yükseldi. Endeksteki yıllık artış yüzde 196,57 olarak gerçekleşti.

Altın değer kazandı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2022'de yüzde 40,22 değer kazandı. Cumhuriyet altınının satış fiyatında bu yıl yüzde 40,22 artış kaydedildi.

Dolar 2022 yılını kazançla kapattı

ABD doları da 2022 yılını bir önceki yıla göre kazançla kapattı. TL karşısında ABD dolarının yıllık artışı yüzde 41,77 olurken, avronun satış fiyatında da yıllık bazda yüzde 32,92 yükseliş görüldü.

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