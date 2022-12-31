 İzmir'deki vinç faciasında 6 kişi öldü! 3kişi gözaltına alındı aileler isyan ediyor

İZMİR'in Bornova ilçesinde meydana gelen ve 6 işçinin hayatını kaybettiği vinç kazasıyla ilgili polis ekipleri tarafından 3 kişi gözaltına alındı. Öte yandan, kazada hayatını kaybeden 6 işçiden 4'ünün de kimliği tespit edildi.

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Olay saat 17.30 sıralarında Yeşilova Mahallesi Kamil Tunca Bulvarı yanında bulunan Bornova Otel'in inşaatında meydana geldi. Kaza, inşaattaki vinçteki yükseltme çalışmaları sırasında, vincin bir kısmının henüz belirlenemeyen nedenden dolayı kopması sonucu meydana geldi.

21. kattan aşağıya düştü

İnşaatın 21. katında bulunan vincin kabini ve bir bölümü büyük bir gürültüyle aşağı düşerken, olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralanan vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti. Meydana gelen kazada 6 işçi hayatını kaybederken, 2 işçi de yaralandı.

Ölenlerden 4'ünün kimliği belli oldu

Meydana gelen kazada hayatını kaybeden 6 kişiden 4’ünün isimleri belli oldu. Kimlikleri tespit edilen işçilerin Yıldırım Sarı, Fesih Çiftçi, Baykal Gürbüz ve Eraslan Akkaya olduğu öğrenilirken, hayatını kaybeden 6 işçinin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazeleri tanınmayacak halde olduğu öne sürülen diğer işçilerin kimlik tespit çalışmalarının da sürdüğü bildirildi.

İki kardeş aynı vinçteymiş

Ayrıca kazada yaşamını yitiren işçilerden Yıldırım Sarı'nın aynı inşaatta kardeşi Kenan Sarı ile birlikte çalıştığı, olay sırasında Kenan Sarı'nın ağabeyi Yıldırım Sarı ile birlikte konteynerde olduğu, vinçin arka ağırlığının ağabeyinin kaldığı tarafa düştüğü ileri sürüldü. Olayda Kenan Sarı yara almazken, ağabeyi Yıldırım Sarı’nın cansız bedeni yaklaşık 10 saat sonra enkazdan çıkarıldı.

Aile avukatı: "İşverenin kusuru ve ihmali var"

Meydana gelen olayda hayatını kaybeden işçi Fesih Çiftçi'nin avukatı Mehmet Harun Elçi, olayın iş kazası olarak lanse edilmeye çalışıldığını, ancak kazanın iş verenin kusuru ve ihmali neticesinde gerçekleştiğini söyledi. Avukat Elçi, "Önlenebilir olması rağmen iş veren tarafından gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması nedeniyle kaza gerçekleşmiştir. Kule vincin altında yaşam alanı olması ve bu yaşam alanının orada bulunmaması gerekirken iş veren tarafından gerekli önlemlerin alınmaması neticesinde meydana gelmiştir" dedi. Elçi, olayla ilgili ana firma yetkilisi, şantiye şefi ve iş güvenliği uzmanı olmak üzere toplam 3 kişinin gözaltına alındığını, vinç firması sahibinin de şehir dışında olduğunu, gözaltına alınanların işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edileceklerini aktardı.

Aileler: Daha kaç can gidecek?

Meydana gelen olayda hayatını kaybeden Fesih Çiftçi'nin kuzeni Emrah Siler ise aynı firmanın başka bir ildeki şantiyesinde de 1 ay önce başka bir yakınlarının hayatını kaybettiğini söyledi. Perişan durumda olduklarını belirten Siler, "Daha kaç can gidecek. Bugün 6 kişi yarın başka bir sayı. Para, hırs için bu yapılanlar yeter. O kadar çocuk yetim kaldı. Canımız yanıyor bizim. Çoluk çocuk perişan olduk. Vinç devrilmese dahi 30. kattan konteynerlerin üzerine küçük bir taş parçası düşse dahi yine ölümlü kaza olur. Vinç baştan başa bir hata" açıklamasında bulundu.

Geride iki çocuğu kaldı

Kazada hayatını kaybeden Eraslan Akkaya'nın yakını Meral Kılıç da yakınlarının cenazesinin tanınmaz halde olduğunu belirterek, "2 tane çocuğu kaldı. Çocuklarının birisi ortaokula birisi kreşe gidiyor. Bu olayın sorumluları kim? Bunun sorumlusu 3 kişi olamaz. Arkada kalan çocukların bir geleceği yok. Böyle bir ölüm olmaz. Biz parçasını mı toplayacağız. Annesi orada komada ben geldim. Bunu bir çözüm bulun artık" diye tepki gösterdi.