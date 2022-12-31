Sörloth, Türkiye'ye geri dönüyor! Harekete geçildi...

Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen Norveçli golcü Alexander Sörloth'un Türkiye'ye geri döneceği konuşuluyor. Fenerbahçe'nin, başarılı golcünün bonservisini elinde bulunduran Leipzig'le temas kurduğu öğrenildi.

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Fenerbahçe, Trabzonspor'un eski golcüsüne göz dikti. Süper Lig'deki performansıyla göz dolduran Sörloth, Sarı-Lacivertli kulüp ile gündeme geldi. Kanarya'nın, Norveçli forvet için temaslara başladığı ifade edildi.

Bonservisi RB Leipzig'de bulunan Sörloth, şu anda kiralık olarak Real Socieadad forması giyiyor. Norveçli oyuncunun Leipzig'in planlarında yer almadığı ve bonservisiyle satılacağı ifade edildi.

Sörloth bu sezon Real Sociedad formasıyla 17 maçta 8 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Sörloth'un istediği maaş

27 yaşındaki forvetin, Türkiye'ye geri dönmek için 3 milyon Euro maaş istediği gelen bilgiler arasında.

Yıldız 2019/20 sezonunda kiralık olarak forma giydiği Trabzonspor'da gösterdiği performansla Crystal Palace'tan Leipzig'e 20 milyon euro karşılığında transfer olmuş, bordo-mavili kulüp bu transferden 10 milyon euro kazanç elde etmişti.

Kaynak: A spor