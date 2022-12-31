BIST 5.509
DOLAR 18,70
EURO 20,02
ALTIN 1.096,58
HABER /  SPOR

Sörloth, Türkiye'ye geri dönüyor! Harekete geçildi...

Sörloth, Türkiye'ye geri dönüyor! Harekete geçildi...

Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen Norveçli golcü Alexander Sörloth'un Türkiye'ye geri döneceği konuşuluyor. Fenerbahçe'nin, başarılı golcünün bonservisini elinde bulunduran Leipzig'le temas kurduğu öğrenildi.

Abone ol

Fenerbahçe, Trabzonspor'un eski golcüsüne göz dikti. Süper Lig'deki performansıyla göz dolduran Sörloth, Sarı-Lacivertli kulüp ile gündeme geldi. Kanarya'nın, Norveçli forvet için temaslara başladığı ifade edildi.

Bonservisi RB Leipzig'de bulunan Sörloth, şu anda kiralık olarak Real Socieadad forması giyiyor. Norveçli oyuncunun Leipzig'in planlarında yer almadığı ve bonservisiyle satılacağı ifade edildi.

Sörloth bu sezon Real Sociedad formasıyla 17 maçta 8 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Sörloth'un istediği maaş

27 yaşındaki forvetin, Türkiye'ye geri dönmek için 3 milyon Euro maaş istediği gelen bilgiler arasında.

Yıldız 2019/20 sezonunda kiralık olarak forma giydiği Trabzonspor'da gösterdiği performansla Crystal Palace'tan Leipzig'e 20 milyon euro karşılığında transfer olmuş, bordo-mavili kulüp bu transferden 10 milyon euro kazanç elde etmişti.

Kaynak: A spor

ÖNCEKİ HABERLER
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'e silahlı saldırıda yeni gelişme! Ankara Valiliği açıkladı
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'e silahlı saldırıda yeni gelişme! Ankara Valiliği açıkladı
Bakan Yardımcısı tehlikeye dikkat çekti: Hava olayları çok garipleşti, böyle giderse...
Bakan Yardımcısı tehlikeye dikkat çekti: Hava olayları çok garipleşti, böyle giderse...
2022'nin en çok kazandıranı ne oldu? Altın, dolar, borsa...
2022'nin en çok kazandıranı ne oldu? Altın, dolar, borsa...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı! 2022'de yapılan projeleri paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı! 2022'de yapılan projeleri paylaştı
Numan Kurtulmuş seçim tarihini açıkladı! AK Parti'nin oylarına ilişkin sözleri de bomba
Numan Kurtulmuş seçim tarihini açıkladı! AK Parti'nin oylarına ilişkin sözleri de bomba
11 yıl sonra gelen Suriye temasının perde arkası! Hulusi Akar görüşmeye dair sırları paylaştı
11 yıl sonra gelen Suriye temasının perde arkası! Hulusi Akar görüşmeye dair sırları paylaştı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 10 yıl önce Erdoğan'a gönderdiği 'Suriye' mektubu ortaya çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 10 yıl önce Erdoğan'a gönderdiği 'Suriye' mektubu ortaya çıktı
İSPARK otopark ücretlerine zam geldi! 1 Ocak'tan itibaren geçerli ilçe ilçe yeni fiyatlar
İSPARK otopark ücretlerine zam geldi! 1 Ocak'tan itibaren geçerli ilçe ilçe yeni fiyatlar
Benzine kallavi zam geldi! İşte 31 Aralık 2022 benzin ve motorin fiyatları...
Benzine kallavi zam geldi! İşte 31 Aralık 2022 benzin ve motorin fiyatları...
Aydın'da restoranda patlamada ölenlerin isimleri belli oldu! Meğer eşi...
Aydın'da restoranda patlamada ölenlerin isimleri belli oldu! Meğer eşi...
Erzincan'da deprem oldu! AFAD'dan son dakika açıklaması var
Erzincan'da deprem oldu! AFAD'dan son dakika açıklaması var
İstanbul dikkat valilik tek tek açıkladı bu yollar yılbaşı nedeniyle trafiğe kapatılacak
İstanbul dikkat valilik tek tek açıkladı bu yollar yılbaşı nedeniyle trafiğe kapatılacak