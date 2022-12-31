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Afra Saraçoğlu Mert Yazıcıoğlu ayrıldı! 'Yalı Çapkını' yakışıklısı ve 'Darmaduman' güzeli gerçek aşkı bitirdi

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Afra Saraçoğlu Mert Yazıcıoğlu ayrıldı! 'Yalı Çapkını' yakışıklısı ve 'Darmaduman' güzeli gerçek aşkı bitirdi

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, 4 yıllık ilişkilerini aniden bitirdi. Ayrılığa, Afra Saraçoğlu'nun 'Yalı Çapkını' dizisinden partneri Mert Ramazan Demir’in neden olduğu öne atıldı. 4 yıllık ilişkinin aniden bitişi magazin gündemindeki yerini korurken yeni bir iddia daha geldi.

Afra Saraçoğlu Mert Yazıcıoğlu ayrıldı! 'Yalı Çapkını' yakışıklısı ve 'Darmaduman' güzeli gerçek aşkı bitirdi

2018 yılından bu yana birlikte olan iki genç oyuncu Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu’nun yolları ayrıldı.

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Afra Saraçoğlu Mert Yazıcıoğlu ayrıldı! 'Yalı Çapkını' yakışıklısı ve 'Darmaduman' güzeli gerçek aşkı bitirdi

 İlişkinin bitmesine, Saraçoğlu’nun “Yalı Çapkını” dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir’in yol açtığı öne sürüldü.

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Afra Saraçoğlu Mert Yazıcıoğlu ayrıldı! 'Yalı Çapkını' yakışıklısı ve 'Darmaduman' güzeli gerçek aşkı bitirdi

 İddiaya göre sevgilisinin Demir’le samimi görüntülerinden rahatsız olan Mert Yazıcıoğlu, birlikte yaşadıkları evi terk etti.

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Afra Saraçoğlu Mert Yazıcıoğlu ayrıldı! 'Yalı Çapkını' yakışıklısı ve 'Darmaduman' güzeli gerçek aşkı bitirdi

Bir başka iddia daha var

Bir başka iddia ise; ayrılığın nedeninin Hafsanur Sancaktutan olduğu yönünde.

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