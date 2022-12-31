Afra Saraçoğlu Mert Yazıcıoğlu ayrıldı! 'Yalı Çapkını' yakışıklısı ve 'Darmaduman' güzeli gerçek aşkı bitirdi
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Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, 4 yıllık ilişkilerini aniden bitirdi. Ayrılığa, Afra Saraçoğlu'nun 'Yalı Çapkını' dizisinden partneri Mert Ramazan Demir’in neden olduğu öne atıldı. 4 yıllık ilişkinin aniden bitişi magazin gündemindeki yerini korurken yeni bir iddia daha geldi.
2018 yılından bu yana birlikte olan iki genç oyuncu Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu’nun yolları ayrıldı.
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İlişkinin bitmesine, Saraçoğlu’nun “Yalı Çapkını” dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir’in yol açtığı öne sürüldü.
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İddiaya göre sevgilisinin Demir’le samimi görüntülerinden rahatsız olan Mert Yazıcıoğlu, birlikte yaşadıkları evi terk etti.
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Bir başka iddia daha var
Bir başka iddia ise; ayrılığın nedeninin Hafsanur Sancaktutan olduğu yönünde.
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