Eski papa hayatını kaybetti! Vatikan duyurdu

Eski Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin önceki ruhani lideri Emerit Papa 16. Benediktus, 95 yaşında hayatını kaybetti.

Vatikan'dan yapılan açıklamada, "Emerit Papa 16. Benediktus'un bugün yerel saatle 09.34'te Vatikan'daki Mater Ecclesiae Manastırı'nda öldüğü" bildirildi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, selefi Benedict için dua talep edip "Hepinizden Papa Emeritus Benedict için özel dualarınızı istiyorum. O çok hasta" demişti.

Cinsel istismar skandalları sonrası istifa etmişti

Papa II. Jean Paul'ün yerine 78 yaşında gelen 16. Benedict, Katolik Kilisesi'ndeki cinsel istismar skandallarının ardından yaşlılığını gerekçe göstererek 2013'de istifa etmişti. Benedict, 600 yıl aradan sonra istifa eden ilk Papa olmuştu. Papa Francis, 13 Mart 2013'te Papa Benedict'in yerini alarak Latin Amerika'dan gelen ilk Papa olmuştu.

Papa Francis, selefi 16. Benedict

Asıl adı Joseph Ratzinger olan ve Katoliklerin ruhani lideri olarak seçildikten sonra "Papa 16. Benediktus" adını alan 95 yaşındaki eski lider, papalık görevini bıraktığı 2013'ten bu yana Vatikan'da inzivaya çekilmişti.

Ratzinger'in papalık dönemi, Eylül 2006'da İslam'a yönelik sarf ettiği sert sözler, Katolik Kilisesi içindeki istismar hadiseleri, "Vatileaks Köstebek Skandalı" olarak bilinen belge sızıntıları ve Vatikan Bankası olarak bilinen "IOR"da yaşanan skandallarla hatırlanıyor.

Papalığı döneminde Katolik Kilisesi'ndeki cinsel istismar vakaları karşısında yeterince adım atmamakla eleştirilen Emerit Papa 16. Benediktus, son olarak Almanya'nın Münih kentinde bir hukuk firmasının hazırlayıp sonuçlarını 20 Ocak 2022'de paylaştığı 1945-2019 dönemine ilişkin cinsel istismar raporunda, 4 istismar vakasında harekete geçmeyerek hadiseyi örtbas etmekle suçlanmasına, bir mektupla yanıt vermişti.

Emerit Papa 16. Benediktus, cinsel istismar mağdurlardan "af" dilerken Münih Başpiskoposu olarak görev yaptığı dönemde bazı istismar vakalarının örtbas edilmesine ilişkin kasten bir yanlışı olmadığını savunmuştu.

Papa Ratzinger, 11 Şubat 2013'te Papalık görevinden ayrılacağını duyurarak büyük bir sürprize imza atmıştı. Bu durum, Katolik Kilisesi tarihinde ender görülen papaların istifa etmesi sürecinin, Papa 16. Benediktus ile 598 yıl aradan sonra kilise tarihinde tekrar yaşanmasına yol açmıştı.