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İkinci çocuğuna hamile olan Hazal Kaya'dan kötü haber! Hastalığını duyurdu

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İkinci çocuğuna hamile olan Hazal Kaya'dan kötü haber! Hastalığını duyurdu

"Adını Feriha Koydum" dizisiyle oyunculukta çıkış yapan Hazal Kaya, kötü haberi sevenleriyle paylaştı. Ünlü oyuncu daha önce 2 kez koronavirüse yakalanmıştı. Bugünlerde ikinci çocuğuna hamile olan ünlü oyuncu, şimdi de influenza oldu. Bitkin halini paylaşan Hazal Kaya, dikkat çekici ifadeler kullandı.

İkinci çocuğuna hamile olan Hazal Kaya'dan kötü haber! Hastalığını duyurdu

Oyuncu Hazal Kaya, meslektaşı Ali Atay ile 2019 yılında nikah masasına oturmuştu ve aynı yıl ilk çocuğu Fikret Ali'yi kucağına almıştı. 

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İkinci çocuğuna hamile olan Hazal Kaya'dan kötü haber! Hastalığını duyurdu

  Hazal Kaya şimdilerde ikinci kez hamilelik heyecanı yaşıyor. Ünlü oyuncu ilk kız bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

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İkinci çocuğuna hamile olan Hazal Kaya'dan kötü haber! Hastalığını duyurdu

Hamilelik sürecinde olan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından kötü haberi takipçileriyle paylaştı.

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İkinci çocuğuna hamile olan Hazal Kaya'dan kötü haber! Hastalığını duyurdu

Daha önce iki kez koronavirüse yakalanan Hazal Kaya, bu kez de influenza olduğunu açıkladı. Hazal Kaya sosyal medyadaki paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 

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