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Muğla'da görev dönüşü kahreden kaza! Aydınlı komiser kurtarılamadı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Muğla'da görev dönüşü kahreden kaza! Aydınlı komiser kurtarılamadı

MUĞLA Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli komiser Ekrem Uyar, Bodrum'daki görevinden Menteşe ilçesine dönüşü sırasında içinde olduğu aracın uçuruma yuvarlanması sonucu şehit oldu. Aracı kullanan komiserin ise hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi.

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Kaza gece saatlerinde Milas-Yatağan karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Yunus Üstün'ün kullandığı 48 NZ 258 plakalı otomobil Milas çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda tarlaya yuvarlandı.

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Aracı süren komiser tedavi altında

Ekiplerin yaptığı kontrolde Muğla il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Ekrem Uyar olay yerinde görev şehidi olurken, araç sürücüsü Komiser Yunus Üstün Milas Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yunus Üstün'ün bilincinin açık oluğu öğrenildi.

Görev şehidi Ekrem Uyar için Muğla il Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önünde uğurlama töreni düzenlenecek. Tören sonrası görev şehidi Komiser Uyar toprağa verilmek üzere memleketi Aydın Çine ilçesine uğurlanacak.

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