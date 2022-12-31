Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Doğalgaz fiyatında indirim

Memur ve emekliler bekliyor tarih belli oldu! 5 aylık zam oranı yüzde 15,11

Bakanlık duyurdu! Doğal gaz desteği ödemeleri için tarih belli oldu

Bakan Yardımcısı tehlikeye dikkat çekti: Hava olayları çok garipleşti, böyle giderse...

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