Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Doğalgaz fiyatında indirim

Cumhurbaşkanı Erdoğan ibadethanelerde, cemevlerinde kullanılan doğal gazda indirim yapıldığını duyurdu. İşte Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım...Abone ol
Doğal gaza indirim yapıldı. Kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından duyurdu.
Alınan karara göre ibadethanelerde, cemevlerinde kullanılan doğal gazda yüzde 42,73 indirim yapıldı.
Ayrıca sanayide kullanılan doğalgaza yüzde 13,10 ile yüzde 25,11 arasında indirim geldi. Elektrik üretiminde kullanılan doğal gaza ise yüzde 12,73 oranında indirim geldi.
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