Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, askeri uçakla ABD'ye kaçtı! Yarın koltuğa Da Silva oturacak...

BREZİLYA Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, seçimleri kaybettikten sonra görev süresinin dolmasına iki gün kala ülkesini terk ederek ABD'ye kaçtı. Bolsorano'nun yarın görevi seçimleri kazanan Lula da Silva'ya devretmesi gerekiyordu...

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Girdiği son seçimleri kaybeden Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkenin yeni Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva'nın göreve başlamasından iki gün önce ülkesini terkederek ABD'ye kaçtı. Brezilya Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçakla Brasília'daki hava üssünden havalandığı belirtilen Bolsonaro'ya, danışmanları ve eşi Michelle Bolsonaro eşlik etti. Bolsonaro, "Yakında döneceğim" dedi.

Seçimlerde eski Başkan Lula'ya yenildi

Siyasetin ciddi şekilde tansiyonu yükselttiği Brezilya, 30 Ekim'de devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turu için sandık başına gitti. Seçim sonucunda sol görüşlü eski Devlet Başkanı Lula da Silva yüzde 50,9, aşırı sağcı mevcut Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy aldı.

'Başkanlığı devretmeyeceğim' demişti

Seçim sonucunu uzun süre kabul etmeyen mevcut Devlet Başkanı Bolsonaro, sandık sonuçlarının Yüksek Seçim Mahkemesi tarafından onaylanmasının ardından harekete geçti. Daha önce başkanlık görevini Lula'ya devretmeyeceğini duyuran Bolsonaro, pazar günü yapılacak törene katılmayacak.

Ülkede kalsa tutuklanabilecekti...

Bolsonaro'nun ülkede durması halinde başkanlık dokunulmazlığını kaybedeceği için bir dizi hukuki sorunla da karşılaşabileceği kaydedildi. Cuma günü iktidarı süresince yaptığı çalışmaları anlatan duygusal bir konuşma sonrası ülkeden ayrılan Brezilyalı devlet başkanına, Yardımcısı Hamilton Mourao'nun vekalet edeceği kaydedildi.

Lula da Silva'nın Pazar günü göreve başlaması bekleniyor.