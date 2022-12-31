Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş son yolcuğuna uğurlandı
Ankara'da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı.
Ankara'da silahlı saldırıya uğrayan Sinan Ateş (38) hayatını kaybetmiş, arkadaşı Selman Bozkurt da yaralanmıştı. Polis olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.
2 çocuk babası Sinan Ateş'in cenazesi sabah saatlerinde Bursa'ya getirildi.
Mezarlıklar Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Ateş'in cenazesi baba evine getirildi. Burada helallik alındıktan sonra Doç. Dr. Ateş'in cenazesi Ulu Cami'ye götürüldü. Cenaze namazına Ak Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Musavat Dervişoğlu, İyi Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, Ateş'in arkadaşları, yakınları, talebeleri ve aile fertleri katıldı.
Cenaze namazının ardından Ateş'in tabutu tekbirler eşliğinde Emir Sultan Mezarlığı'na götürüldü. Ateş burada dualarla toprağa verildi.