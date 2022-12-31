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2023 yılına giren ilk ülke oldular! 3500 havai fişekle 'kısıtlamasız' yılbaşı kutlaması

2023 yılına giren ilk ülke oldular! 3500 havai fişekle 'kısıtlamasız' yılbaşı kutlaması

2023 yılına ilk giren ülke Yeni Zelanda oldu. Uzun süre sonra ilk kez kısıtlamalar olmadan yılbaşı kutlaması yapan ülke Türkiye saati ile 14:00'te yeni yıla 'merhaba' dedi. Kutlamalarda 3500 havai fişek kullanıldı, görkemli ışık gösterileri yapıldı. Yeni Zelanda'nın ardından Japonya, Rusya, Çin, Hindistan yeni yıla girecek.

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Dünya 2022 senesine veda edip 2023 yılına 'merhaba' demeye hazırlanırken , Yeni Zelanda, Kiribati ve Samoa adalarından sonra yeni yılı ilk karşılayan ülke oldu. Türkiye saati ile 14:00'te yeni yılan giren ülkede kutlamaların merkezi Auckland oldu.

Ülke uzun süre sonra ilk kez kısıtlamalar olmadan yeni yıla, büyük bir coşku ile girdi.

Ülkenin simge yapısı Auckland Harbour Köprüsü üzerinde ışık gösterisi yapıldı. Kutlamalarda 3500 havai fişek kullanıldı, insanlar yılbaşı coşkusunu sokaklarda birlikte yaşadı.

Avustralya'nın Sydney kentinde yılbaşı coşkusu erken başladı. 2023'e üç saat kala havai fişek gösterileri başladı ve insanlar sokaklarda toplanmaya başladı. Ülke 2023 yılını tam 100 bin havai fişeği patlatılmasıyla karşılayacak. Ülkeden gelen görüntüler, eğlence tutkunlarının gece boyu parti yapmaya hazırlandığını gösteriyor.

Yeni Zelanda'dan sonra yeni yıla girecek ülkeler

Yeni Zelanda'dan sonra Japonya, Rusya, Çin, Hindistan 2023 yılına girecek.

Dünyanın geri kalanında yeni yıl hazırlıkları tam gaz devam ediyor. İskoçya'da binlerce insan 3 yıl aradan sonra düzenlenecek geleneksel yılbaşı kutlamalarına katılmayı planlıyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da da insanların koronavirüs kısıtlamaları olmaksızın gece düzenlenecek havai fişek gösterilerine katılmaları bekleniyor.

Güney Koreliler, son üç yıldır yeni yıl etkinliğinin koronavirüs kısıtlamaları nedeni ile iptal edilmesinin ardından bu sene 2023 yılını Seul'ün merkezinde kutlayacaklar.

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