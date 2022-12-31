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Cuma namazından çıkan yaşlı adamı öldürdü! 17 yaşındaki katil nedenini itiraf etti

Cuma namazından çıkan yaşlı adamı öldürdü! 17 yaşındaki katil nedenini itiraf etti

BURSA'da 65 yaşındaki Cafer Aydın dün cuma namazını kıldıktan sonra camiden çıkarken silahlı saldırıda öldürüldü. Kısa sürede yakalanan saldırganın 17 yaşında olduğu ortaya çıktı. Kısa sürede yakalanan saldırgan, yaşlı adamı maaşını vermediği için öldürdüğünü itiraf etti.

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Olay, dün saat 14.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Görükle Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Camisi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında şüpheli A.İ. (17) camiye gelen Cafer Aydın'ı (65) çıkışta beklemeye başladı. A. İ. camiden çıktığı sırada belinden çıkardığı tabancayla altı el ateş etti.

Mermiler Aydın’ın bacağına ve göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Aydın olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kaçan şüpheli A.İ. suç unsuru silah ile camiden 800 metre ileride bulunan otluk alanda yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere önce Görükle Polis Karakoluna ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.İ., bugün adliyeye sevk edildi.

Maaşını alamayınca...

Öte yandan A.İ. emniyetteki ifadesinde Cafer Aydın'a ait çay ocağında çalışırken parasını alamadığını, bu yüzden olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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