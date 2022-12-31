Şam yönetimi sızdırdı! Suriye basınından flaş iddia! Türkiye askerlerini Suriye'den çekiyor

BEŞAR Esad yönetimiyle 11 yıl sonra kurulan ilk resmi temasın ardından Suriye medyasından çok dikkat çeken bir iddia geldi. Moskova'da Rusya, Suriye ve Türkiye temsilcilerini görüştüğü toplantıda Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan'dan oluşan Türk heyetinin Suriye’nin kuzeyinde bulunan askerlerini geri çekmeyi kabul ettiği iddia edildi.

Abone ol

Türkiye, Moskova'da Rusya'nın da katıldığı toplantıda Suriye ile 11 yıl sonra ilk siyasi görüşmeyi gerçekleştirdi. Görüşmede 3 ülkenin savunma bakanları ve istihbarat başkanları yer aldı. Toplantının ardından Suriye medyasında Türkiye'nin, Suriye’nin kuzeyinde bulunan askerlerini geri çekmeyi kabul ettiği iddiası yer aldı.

Türkiye rıza gösterdi iddiası

Suriye merkezli Al-Vatan gazetesinin Şam yönetimine dayandırdığı haberine göre müzakereler "Türkiye'nin, ülkenin kuzeyinde işgal ettiği Suriye topraklarından askerlerini tamamen çekmesine rıza göstermesi" ile sonuçlandı.

YPG, İsrail ve ABD ajanı...

Habere göre, Ankara ve Şam yönetimleri ayrıca, YPG’nin “İsrail ve ABD ajanları olduğu ve hem Türkiye hem de Suriye için ciddi bir tehdit oluşturduğu” konusunda ortak bir görüş ifade etti.

Üçlü komisyon kuruluyor

Al-Vatan'ın bildirdiğine göre, Moskova'da varılan anlaşmalara uyulmasını sağlamak için Rusya, Türkiye ve Suriye tarafından özel bir üçlü komisyon oluşturulacak.