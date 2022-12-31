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Tam 36 bin 913 adet! 2022'de Metro'da ilginç eşyalar unutuldu: Tencere takımı bile var

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Tam 36 bin 913 adet! 2022'de Metro'da ilginç eşyalar unutuldu: Tencere takımı bile var

2022 yılında İstanbul'da metro ve tramvaylarda unutulan eşyaların sayısını İBB paylaştı. Vatandaşların unuttuğu ilginç şeyler arasında tencere takımı bile yer aldı.

Tam 36 bin 913 adet! 2022'de Metro'da ilginç eşyalar unutuldu: Tencere takımı bile var

İBB'den yapılan açıklamada, kentteki metro ve tramvaylarda unutulan eşyalara ilişkin Metro İstanbul kayıp eşya ofislerinden alınan bilgilere yer verildi.

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Tam 36 bin 913 adet! 2022'de Metro'da ilginç eşyalar unutuldu: Tencere takımı bile var

İstasyon ve araçlarda unutularak Metro İstanbul'un kayıp eşya ofislerine teslim edilen eşyalar arasında ilginç olanların listesi şöyle...

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Tam 36 bin 913 adet! 2022'de Metro'da ilginç eşyalar unutuldu: Tencere takımı bile var

Bebek arabası

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Tam 36 bin 913 adet! 2022'de Metro'da ilginç eşyalar unutuldu: Tencere takımı bile var

Kum torbası

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