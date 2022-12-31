Tam 36 bin 913 adet! 2022'de Metro'da ilginç eşyalar unutuldu: Tencere takımı bile var
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2022 yılında İstanbul'da metro ve tramvaylarda unutulan eşyaların sayısını İBB paylaştı. Vatandaşların unuttuğu ilginç şeyler arasında tencere takımı bile yer aldı.
İBB'den yapılan açıklamada, kentteki metro ve tramvaylarda unutulan eşyalara ilişkin Metro İstanbul kayıp eşya ofislerinden alınan bilgilere yer verildi.
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İstasyon ve araçlarda unutularak Metro İstanbul'un kayıp eşya ofislerine teslim edilen eşyalar arasında ilginç olanların listesi şöyle...
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Bebek arabası
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Kum torbası
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