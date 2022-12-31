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Ukrayna'da buruk yılbaşı kutlaması

Ukrayna'da buruk yılbaşı kutlaması

Başkent Kiev'in tarihi Bağımsızlık Meydanı'ndaki geçmiş yıllardaki yeni yıl hazırlıkları ve bu yıla özel hazırlıklar arasındaki fark savaşın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya çıkardı.

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En renkli yeni yıl kutlamalarına sahne olan Ukrayna, bu yıl 24 Şubat'ta başlayan Rusya savaşının gölgesinde yeni yılı kutlanacak.

Neredeyse çatışmalarda 1 yıl geride kalırken tüm dünya gibi Ukrayna'da da 2023 hazırlıkları yapıldı.

Meydan hazırlandı

Ülkenin başkentindeki tarihi Bağımsızlık Meydanı'na tasarruflu ışıklandırma yapılmış yeni yıl ağacı dikildi.

Savaşın gölgesinde yeni yılı buruk karşılayan Ukraynalılar ışıklı ağacın önünde fotoğraf çektiriyor.

Eski kutlamalardan eser yok

Bir nebze de olsa halkı morallendirmek için yapılan bu hazırlık ise eski kutlamaları akıllara getiridi.

Çok değil sadece 1 yıl öncesine kadar Bağımsızlık Meydanı ışıl ışıl süslenip milyonlara ev sahipliği yaparak yeni yılın karşılandığı bir meydandı.

2019, 2020 ve 2021'deki kutlamalardan kalan fotoğraflar ile bu yıla özel yapılan hazırlıklar arasındaki fark ise sosyal medyada gündem oldu.

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