Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bu tablo düşündürücü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2022 yılında 33 milyon 203 bin randevuya gelinmediğini ifade ederek 'bu tablo düşündürücü' dedi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2022 yılı boyunca 33 milyon 203 bin randevuya gelinmediğini açıkladı.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Son 15 gün hariç, 2022’de MHRS üzerinden, önceden planlanarak yapılacak muayeneler için toplam 142 Milyon 858 Bin 107 randevu alındı.

-Bu randevulardan sadece 109 Milyon 654 Bin 808’i gerçekleşti. Yani 2022’de en az 33 MİLYON 203 BİN 299 randevuya gelinmedi.

Bu tablo düşündürücü. Sağlıklı bir yıl dileriz"