Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hedef aldı! Fatma Yavuz: Başörtümü çıkartır yakarım

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'İslam'a aykırı' bulunarak ihraç edilen Fatma Yavuz, LGBT savunuculuğu yapmaya devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü sözlerini hedef alan Yavuz, "Tek bir LGBT’li kardeşime zarar gelirse başörtümü çıkarır yakarım" ifadesini kullandı.

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14 Yıl Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı kuran kurslarında öğretmenlik yapan, yaptığı çıkışlarla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından “islama aykırısın “denilerek ihraç edilen Fatma Yavuz, Youtube’da katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam katıldığı "İlahiyat Yıldızları Ödül Töreni"nde muhalefete LGBT üzerinden yüklendi.

Erdoğan, "İstismar vakası üzerinden içlerindeki kin ve nefreti kusanları gördük. LGBT denilen marjinal akımlara alet edilen çocuklarla ilgili hiçbir tepki göstermediler." diye konuştu.

"Başörtümü çıkarır yakarım"

Youtube programında "Sayın Erdoğan'a sesleniyorum." diyen Fatma Yavuz, "Tek bir LGBT’li kardeşime zarar gelirse başörtümü çıkarır yakarım" ifadesini kullandı.

"Paşa paşa gider yatarım"

Gelen tepkilere de göğüs gereceğini söyleyen Fatma Yavuz, "Bunun üstüne de gider paşa paşa yatarım. Elimizden gelen herseye yapacağız lütfen bu nefret politikalarına bir son verin. LGBTli bireyler de bizim kadar bu ülkenin eşit bireyleridir. Bizim kadar hak sahibidirler. Kimseyi ötekileştirmeye hakkınız yok." dedi.

Kendi nikahında içki servis ettirdi

Fatma Yavuz "Muhafazakarların, seküler dostlarına borcudur." diyerek kendi nikah töreninde içki servisi yaptırmıştı. Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda ise Türk milletini 'birden fazla kez soykırım yapmakla' suçlamıştı.

Yavuz daha önce de LGBT bireylerinin sözde 'onur yürüyüşü'ne de katılmıştı.