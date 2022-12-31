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Şam ile ikinci temas ne zaman? Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama

Şam ile ikinci temas ne zaman? Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Şam ile ikinci bir temasa ilişkin, "Ocak ayının ikinci yarısında, üçüncü bir ülkede olabilir" dedi.

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 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ve Suriye Dışişleri Bakanı ile gerçekleştireceği üçlü görüşmenin tarihinin Ocak ayının ikinci yarısında, üçüncü bir ülkede olabileceğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Brezilya'nın yeni devlet başkanının yemin töreni için Brezilya'nın başkenti Brazilya'yı ziyaret ettti.

Ziyarete eşlik eden gazetecilere Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefon görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Lavrov'un kendisine üçlü bakanlar toplantısını ne zaman yapacaklarını sorduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, Lavrov'a ''Hazırlığını iyi yapalım, ne zaman hazırsak o zaman gerçeklikleştirelim'' dediklerini aktardı. Çavuşoğlu, görüşmenin Ocak ayının ikinci yarısında, üçüncü bir ülkede de olabileceğini dile getirdi. Çavuşoğlu, ''Önce teknik, sonra askeri düzeyde toplandık, şimdi siyasi düzeyde. İleride daha üst düzeyde olur mu olmaz mı onun çalışmasını yapacağız'' ifadelerini kullandı.

Brezilya'da önemli temaslar

Brezilya temaslarına ilişkin de bilgi veren Bakan Çavuşoğlu, Brezilya'nın yeni Dışişleri Bakanı, ile Gabon Michael Moussa Adamo ve Guetemala Dışişleri Bakanı Mario Adolfo Bucaro Flores ile görüşeceğini söyledi. Çavuşoğlu, Pazar günü de Almanya Cumhurbaşkanı Walter Steinmeier ve Ukrayna Başbakan yardımcısı Yullya Sviderenko ile görüşeceğini dile getirdi.

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