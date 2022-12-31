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Bakan Dönmez müjdeli haberi duyurdu: 30 yılın petrol üretim rekoru kırıldı

Bakan Dönmez müjdeli haberi duyurdu: 30 yılın petrol üretim rekoru kırıldı

Petrol üretiminin sürdüğü Şırnak'tan müjdeli bir haber geldi. 66 bin 639 varil petrol üretimiyle 30 yılın rekoru kırıldı. Enerji Bakanı Dönmez, "Günlük 100 bin varil petrol üretimi hedefimize adım adım yaklaşıyoruz" dedi.

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Türkiye'nin en çok üreten petrol sahası artık Şırnak'ta. 

Türkiye Petrolleri, Şehit Esma Çevik-7 kuyusunun günlük 7 bin 714 varil petrol üretimine ulaştığını açıkladı. 

Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "Yılın son gününde 66.639 vpe günlük üretimle son 30 yılın en yüksek üretim rakamına ulaştık" denildi.

"Günlük 100 bin varil petrol üretimi hedefimize yaklaşıyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Dönmez, "Türkiye yüzyılında hedeflediğimiz kamu+özel günlük 100 bin varil petrol üretim hedefimize adım adım yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

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