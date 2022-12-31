Bakan Dönmez müjdeli haberi duyurdu: 30 yılın petrol üretim rekoru kırıldı

Şam ile ikinci temas ne zaman? Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama

Rusya'dan Kiev'e hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Bu işin arkasında ne var? Sinan Ateş öldürüldü Devlet Bahçeli, MHP ve Ülkü Ocakları sustu