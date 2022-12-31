İstanbul Valisi Yerlikaya, yılbaşında görev yapan personel sayısını açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'daki yılbaşı tedbirleri kapsamında yaklaşık 50 bin güvenlik personelinin görev yaptığını belirterek alınan önlemlerin en üst seviyede olduğunu bildirdi.

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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nde, Yeditepe'deki yeni yıl güvenlik tedbirlerini de içeren bir basın açıklaması yaptı.

49 bin personel görev yapıyor

Vali Yerlikaya, "Emniyetimiz 46 bin 509 personeli ile jandarmamız 2 bin 314 personeli ile mavi vatanda güvenlik ve asayişi yürüten sahil güvenlik güçlerimiz 210 personeli ile toplamda 49 bin 33 arkadaşımız bugün saat 08.00'den yarın saat 08.00'e kadar hepsi dört gözle şehrimizin güvenliği için çalışıyor." diye konuştu.

Vali Yerlikaya'dan yeni yıl tebriği

Görevi başında olan personellerin yeni yıllarını tebrik eden Yerlikaya, "Öncelikle şehrimizin güvenliği için görevi başında olan bu kardeşlerimizin yeni yıllarını tebrik ediyorum. 2023 yılı Cumhuriyetimizin yeni yüzyılının olduğu bir yıl." ifadelerini kullandı.