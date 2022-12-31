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Teröristbaşı Duran Kalkan'dan muhalefete ittifak çağrısı!

Teröristbaşı Duran Kalkan'dan muhalefete ittifak çağrısı!

Terör örgütü PKK/YPG elebaşı Duran Kalkan, saklandığı mağaradan açıklama yaparak Türkiye'deki seçimlerin kritik olduğunu ve muhalefetin küçük şeyleri mesele yapmadan daha fazla ittifak ve ilişki içerisinde olması yönünde çağrıda bulundu.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü operasyonlarla iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK/YPG, çareyi Türkiye'deki seçimlere yönelik çağrı yapmakta aramaya başladı.

"Daha ağır saldırılar olabilir"

Örgütün ağır darbe aldığını itiraf eden teröristbaşı Duran Kalkan, "Çok kritik bir dönemdeyiz. Bugünkü saldırılar işte Tayyip Erdoğan da hep söylüyor ya 'Daha bunlar iyi günleriniz' gerçekten de neler olacağını şey etmemiz lazım. Oldukça kritik bir süreçteyiz. Bunu iyi görmek gerekiyor. Her türlü şeyler gelişebilir. Daha ağır saldırılar olabilir" dedi.

"Daha fazla ittifak, ilişki, birlik"

Türkiye'deki 2023 seçimleri için muhalefet partilerine ittifak ve birleşme çağrısı yapan terörist Kalkan, "Bu seçim çalışmalarını kesinlikle böyle bir mücadele olarak ele almak lazım. Bu siyasi, askeri durumla kesinlikle birleştirmek gerekli. Bunlardan kopuk, bunların dışında bir seçim kesinlikle yoktur, olamaz. Tam tersi bu ayrılık, parçalılıklar önlenmeli. Küçük şeyler mesele yapılmamalı. Daha fazla ittifak, ilişki, birlik. Tarihe gömmek gerekiyor onu. Tarihe gömmek için de ne gerekiyorsa yapmak lazım. Her türlü mücadeleyi birlikte ortak olarak yürütmek gerekli. Dışarıda da ben gerçekten demokratım, Türkiye'de gerçekten demokrasi olsun diyenler bu mücadeleye destek vermeliler" şeklinde konuştu.

"Tıkanma derinleşiyor"

Durum gerçekten de ciddi diyen teröristbaşı, "Öyle hafife alınacak yada farklı biçimde algılanacak, değerlendirilecek bir durum değil. Bu çok zorluyor. Hareketi, yoldaşları, halkımızı, yurt seven insanları, dostlarımızı herkes tetikte yani. Şimdi herkes çaresiz, çözümsüz. Gerçekten de tıkanma derinleşiyor" açıklamasında bulundu.

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