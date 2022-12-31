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Aydın'daki patlamada 3 kişi tutuklandı

Aydın'daki patlamada 3 kişi tutuklandı

Aydın'da 7 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan restorandaki tüp değişimi sırasında yaşanan patlama olayında 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Aydın, dün bir dönerci dükkanında yaşanılan tüp patlamasıyla sarsıldı.

Nazilli ilçesinde bir döner firmasına ait restoranın mutfak bölümünde meydana gelen patlamada, 7 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 5 kişi de yaralandı.

Patlamanın ardından aralarında 2'si iş yeri sahibi, tüp gaz bayisi ve işletme çalışanı olmak üzere toplam 10 kişi hakkında gözaltına kararı verildi.

Şüpheliler hakim karşısına çıktı

İşletme sahipleri Leyla Yılmaz ve Faruk Yılmaz ile çalışanlar Ş.G., Z.A., N.A. ve tüp gaz firmasının sahibi Ali Bayrak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulandıktan sonra nöbetçi hakimin karşısına çıktı.

3 kişi tutuklandı

Çalışanlardan Ş.G., Z.A., N.A., serbest bırakılırken iş yeri sahipleri Leyla Yılmaz, Faruk Yılmaz ile tüp gaz firması sahibi Ali Bayrak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hastanede tedavileri devam eden diğer 4 iş yeri çalışanın sorguları daha sonra yapılacak.

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